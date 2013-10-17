|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:41
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Альфа-банк, СБ заблокировала карту за пополнение другой карты. Заблокировали ок, почему они не перезванивают выяснять? Разблокировку с нефинансового номера не проводят, перезвонивать сами не хотят. Заявку не принимают. Отправляют в чат, там тупят.
Делается всё, что бы клиенту было неудобно и он ушел в другой банк.
Добрый день. Сейчас вам перезвонят на фин.номер. Будьте готовы к ответам.
Спасибо Юлия, Вы как всегда по оперативности впереди планеты всей )
Скажите пусть хотя бы СМС присылают, если такая ситуация.
p.s. для пользователей: не понравилась операция пополнения Спорт банка. Спорт вреден...
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3455
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:03
Alfa_Bank
А с каких пор в выписке в мобайле, выплата процентов по депо дублируется строчкой "Грошові перекази MoneySend"
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 524
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|43420
|5251673
|
|
|959
|136563
|
|
|775
|108811
|
|