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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8992899389948995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:41

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа-банк, СБ заблокировала карту за пополнение другой карты. Заблокировали ок, почему они не перезванивают выяснять? Разблокировку с нефинансового номера не проводят, перезвонивать сами не хотят. Заявку не принимают. Отправляют в чат, там тупят.
Делается всё, что бы клиенту было неудобно и он ушел в другой банк.

Добрый день. Сейчас вам перезвонят на фин.номер. Будьте готовы к ответам.
Спасибо Юлия, Вы как всегда по оперативности впереди планеты всей )
Скажите пусть хотя бы СМС присылают, если такая ситуация.

p.s. для пользователей: не понравилась операция пополнения Спорт банка. Спорт вреден... ;)
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:03

Alfa_Bank А с каких пор в выписке в мобайле, выплата процентов по депо дублируется строчкой "Грошові перекази MoneySend" :?:
Kalgan
 
Повідомлень: 524
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