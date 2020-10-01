Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:31

В наличии 64,85 грн. бонусов, пытаюсь вернуть деньги. На протяжении последних 30 дней есть траты в сумме 50 и 52 грн. (МСС 4814), но в списке транзакций к возврату пусто, предлагает продолжать рассчитываться картой. Что я делаю не так?

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)