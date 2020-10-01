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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:41
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Альфа-банк, СБ заблокировала карту за пополнение другой карты. Заблокировали ок, почему они не перезванивают выяснять? Разблокировку с нефинансового номера не проводят, перезвонивать сами не хотят. Заявку не принимают. Отправляют в чат, там тупят.
Делается всё, что бы клиенту было неудобно и он ушел в другой банк.
Добрый день. Сейчас вам перезвонят на фин.номер. Будьте готовы к ответам.
Спасибо Юлия, Вы как всегда по оперативности впереди планеты всей )
Скажите пусть хотя бы СМС присылают, если такая ситуация.
p.s. для пользователей: не понравилась операция пополнения Спорт банка. Спорт вреден...
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:03
Alfa_Bank
А с каких пор в выписке в мобайле, выплата процентов по депо дублируется строчкой "Грошові перекази MoneySend"
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Kalgan
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:17
Kalgan написав:Alfa_Bank
А с каких пор в выписке в мобайле, выплата процентов по депо дублируется строчкой "Грошові перекази MoneySend"
Добрый день. Эта операция должна исчезнуть через время и останется только проводка выплаты %.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:31
В наличии 64,85 грн. бонусов, пытаюсь вернуть деньги. На протяжении последних 30 дней есть траты в сумме 50 и 52 грн. (МСС 4814), но в списке транзакций к возврату пусто, предлагает продолжать рассчитываться картой. Что я делаю не так?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:33
50 і 52 провелися по рахунку? За них горішкі нараховані?
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:36
Кочевник написав:
50 і 52 провелися по рахунку? За них горішкі нараховані?
Одна из них точно провелась. Орешков по ним нет, ибо категория не подорешковая.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:36
Alfa_Bank
, или кто-то из практиков - подскажите пожалуйста, при переходе через РД, какие шансы на активацию рассрочки, запрошенной несколько дней назад?
Оплачивал во вторник онлайн заказ на сайте Ашана, предложение рассрочки пришло сразу же, и сразу же отправил заявку, пришло обычное смс "заявка принята, ждите подтверждение в течение 2-3 рабочих дней" - я думал, до выходных точно пройдет проводка по счету и активируется рассрочка - но оказывается, сборка заказа с использованием птичьей почты до недели может занимать... наверное, малиновки не так хорошо ориентируются в пространстве, как голуби
в общем, раньше след. понедельника сказали не ждать, а сумма покупки, соответственно, висит в блоке... придет ли активация рассрочки после отгрузки и проведения покупки по счету на следующей неделе, если РД на эти выходные попадает?
Востаннє редагувалось pharus
в П'ят 02 жов, 2020 17:40, всього редагувалось 2 разів.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:38
summacut написав:
В наличии 64,85 грн. бонусов, пытаюсь вернуть деньги. На протяжении последних 30 дней есть траты в сумме 50 и 52 грн. (МСС 4814), но в списке транзакций к возврату пусто, предлагает продолжать рассчитываться картой. Что я делаю не так?
Добрый день. Вернуть можно только те покупки, за который получены бонусы. МСС 4814 не участвует в ПЛ.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:41
Alfa_Bank написав: summacut написав:
В наличии 64,85 грн. бонусов, пытаюсь вернуть деньги. На протяжении последних 30 дней есть траты в сумме 50 и 52 грн. (МСС 4814), но в списке транзакций к возврату пусто, предлагает продолжать рассчитываться картой. Что я делаю не так?
Добрый день. Вернуть можно только те покупки, за который получены бонусы. МСС 4814 не участвует в ПЛ.
Ок. А что по моему вопросу насчет возврата 15 грн. за Альфа-чек? В ЛС ответа так и не получил.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:42
pharus написав:Alfa_Bank
, или кто-то из практиков - подскажите пожалуйста, при переходе через РД, какие шансы на активацию рассрочки, запрошенной несколько дней назад?
Оплачивал во вторник онлайн заказ на сайте Ашана, предложение рассрочки пришло сразу же, и сразу же отправил заявку, пришло обычное смс "заявка принята, ждите подтверждение в течение 2-3 рабочих дней" - я думал, до выходных точно пройдет проводка по счету и активируется рассрочка - но оказывается, сборка заказа с использованием птичьей почты до недели может занимать... наверное, малиновки не так хорошо ориентируются в пространстве, как голуби
в общем, раньше след. понедельника сказали не ждать, а сумма покупки, соответственно, висит в блоке... придет ли активация рассрочки после отгрузки и проведения покупки по счету на следующей неделе, если РД на эти выходные попадает?
Добрый день. В вашем случае, рассрочка должна активироваться после списания по счету покупки.
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