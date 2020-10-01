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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8993899489958996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:47

  summacut написав:
  Alfa_Bank написав:
  summacut написав:В наличии 64,85 грн. бонусов, пытаюсь вернуть деньги. На протяжении последних 30 дней есть траты в сумме 50 и 52 грн. (МСС 4814), но в списке транзакций к возврату пусто, предлагает продолжать рассчитываться картой. Что я делаю не так?

Добрый день. Вернуть можно только те покупки, за который получены бонусы. МСС 4814 не участвует в ПЛ.


Ок. А что по моему вопросу насчет возврата 15 грн. за Альфа-чек? В ЛС ответа так и не получил.

Ответ вам отправила 17 сен, 2020 09:44, вы на него отреагировали. Если не получили, продублирую.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:05

  Alfa_Bank написав:
  summacut написав:
  Alfa_Bank написав:Ответ вам отправила 17 сен, 2020 09:44, вы на него отреагировали. Если не получили, продублирую.

Я на него отреагировал вопросом. С тех пор ни ответа, ни возмещения.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:32

  Alfa_Bank написав:
  pharus написав:Alfa_Bank, или кто-то из практиков - подскажите пожалуйста, при переходе через РД, какие шансы на активацию рассрочки, запрошенной несколько дней назад?

Оплачивал во вторник онлайн заказ на сайте Ашана, предложение рассрочки пришло сразу же, и сразу же отправил заявку, пришло обычное смс "заявка принята, ждите подтверждение в течение 2-3 рабочих дней" - я думал, до выходных точно пройдет проводка по счету и активируется рассрочка - но оказывается, сборка заказа с использованием птичьей почты до недели может занимать... наверное, малиновки не так хорошо ориентируются в пространстве, как голуби :mrgreen: в общем, раньше след. понедельника сказали не ждать, а сумма покупки, соответственно, висит в блоке... придет ли активация рассрочки после отгрузки и проведения покупки по счету на следующей неделе, если РД на эти выходные попадает?

Добрый день. В вашем случае, рассрочка должна активироваться после списания по счету покупки.

Спасибо! Ваша оперативность, как всегда, выше всяких похвал! :D

Особенно на фоне отмороженной "поддержки" в мобильном МАБе - последний час вместо "Мы работаем 24/7 и всегда рады помочь" тупо не пускает в чат - "Невозможно подключиться к серверу" :evil: , хотя остальные разделы приложения - карточные лимиты, выписка, кешью - все подключается, открывается и работает
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:54

  summacut написав:Я на него отреагировал вопросом. С тех пор ни ответа, ни возмещения.

Не получила. Продублируйте, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:59

  nijizafu написав:
  ol_zy написав:"Alfa_Bank"
Вчера делали 2 платежа СЭП по 14000 грн каждый. Первый ушел и дошел нормально.
А второй в 15-20 после ввода кода в веб-МАБ, выпала какая-то ошибка сумма заблокировалась, но так никуда и не дошла.
В чате обещали разобраться и сказали, что переключают на специалиста, но до сих пор от специалиста ответа нет.
Сумма 14000грн ей так и не доступна...
В веб-МАБ данная операция в списке имеет статус не подтверждена, но деньги списались?
Надеюсь деньги разблокируют/вернут в скором времени и предоставят сорри бонус?
Подробности в ЛС.
З.ы. уже сумма не в блоке, а проведена... :shock:

Такая же ситуация и в то же время.
Но деньги все еще в статусе Не подтверждена транзакция.
Первый раз обратился в чат и теперь понимаю недовольство форумчан.
Сказали ждать ответа специалиста в течение 12 часов, то есть денег до понедельника не видать?

Добрый день. Средства возвращены.
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