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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:47
summacut написав: Alfa_Bank написав: summacut написав:
В наличии 64,85 грн. бонусов, пытаюсь вернуть деньги. На протяжении последних 30 дней есть траты в сумме 50 и 52 грн. (МСС 4814), но в списке транзакций к возврату пусто, предлагает продолжать рассчитываться картой. Что я делаю не так?
Добрый день. Вернуть можно только те покупки, за который получены бонусы. МСС 4814 не участвует в ПЛ.
Ок. А что по моему вопросу насчет возврата 15 грн. за Альфа-чек? В ЛС ответа так и не получил.
Ответ вам отправила 17 сен, 2020 09:44, вы на него отреагировали. Если не получили, продублирую.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:05
Я на него отреагировал вопросом. С тех пор ни ответа, ни возмещения.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:32
Alfa_Bank написав: pharus написав:Alfa_Bank
, или кто-то из практиков - подскажите пожалуйста, при переходе через РД, какие шансы на активацию рассрочки, запрошенной несколько дней назад?
Оплачивал во вторник онлайн заказ на сайте Ашана, предложение рассрочки пришло сразу же, и сразу же отправил заявку, пришло обычное смс "заявка принята, ждите подтверждение в течение 2-3 рабочих дней" - я думал, до выходных точно пройдет проводка по счету и активируется рассрочка - но оказывается, сборка заказа с использованием птичьей почты до недели может занимать... наверное, малиновки не так хорошо ориентируются в пространстве, как голуби
в общем, раньше след. понедельника сказали не ждать, а сумма покупки, соответственно, висит в блоке... придет ли активация рассрочки после отгрузки и проведения покупки по счету на следующей неделе, если РД на эти выходные попадает?
Добрый день. В вашем случае, рассрочка должна активироваться после списания по счету покупки.
Спасибо! Ваша оперативность, как всегда, выше всяких похвал!
Особенно на фоне отмороженной "поддержки" в мобильном МАБе - последний час вместо "Мы работаем 24/7 и всегда рады помочь" тупо не пускает в чат - "Невозможно подключиться к серверу"
, хотя остальные разделы приложения - карточные лимиты, выписка, кешью - все подключается, открывается и работает
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:54
summacut написав:
Я на него отреагировал вопросом. С тех пор ни ответа, ни возмещения.
Не получила. Продублируйте, пожалуйста.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:59
nijizafu написав: ol_zy написав:
"Alfa_Bank"
Вчера делали 2 платежа СЭП по 14000 грн каждый. Первый ушел и дошел нормально.
А второй в 15-20 после ввода кода в веб-МАБ, выпала какая-то ошибка сумма заблокировалась, но так никуда и не дошла.
В чате обещали разобраться и сказали, что переключают на специалиста, но до сих пор от специалиста ответа нет.
Сумма 14000грн ей так и не доступна...
В веб-МАБ данная операция в списке имеет статус не подтверждена, но деньги списались?
Надеюсь деньги разблокируют/вернут в скором времени и предоставят сорри бонус?
Подробности в ЛС.
З.ы. уже сумма не в блоке, а проведена...
Такая же ситуация и в то же время.
Но деньги все еще в статусе Не подтверждена транзакция.
Первый раз обратился в чат и теперь понимаю недовольство форумчан.
Сказали ждать ответа специалиста в течение 12 часов, то есть денег до понедельника не видать?
Добрый день. Средства возвращены.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:43
pharus написав:Alfa_Bank
, или кто-то из практиков - подскажите пожалуйста, при переходе через РД, какие шансы на активацию рассрочки, запрошенной несколько дней назад?
Оплачивал во вторник онлайн заказ на сайте Ашана, предложение рассрочки пришло сразу же, и сразу же отправил заявку, пришло обычное смс "заявка принята, ждите подтверждение в течение 2-3 рабочих дней" - я думал, до выходных точно пройдет проводка по счету и активируется рассрочка - но оказывается, сборка заказа с использованием птичьей почты до недели может занимать... наверное, малиновки не так хорошо ориентируются в пространстве, как голуби
в общем, раньше след. понедельника сказали не ждать, а сумма покупки, соответственно, висит в блоке... придет ли активация рассрочки после отгрузки и проведения покупки по счету на следующей неделе, если РД на эти выходные попадает?
из моего опыта - РД во вторник, оплаты прошли в сб и вс. оплата в вс провелась во вт и тогла прошла активация, а платежи за сб провелись в ср, соответственно не учлись в РД и активировались в ср
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