pharus написав:

, или кто-то из практиков - подскажите пожалуйста, при переходе через РД, какие шансы на активацию рассрочки, запрошенной несколько дней назад?Оплачивал во вторник онлайн заказ на сайте Ашана, предложение рассрочки пришло сразу же, и сразу же отправил заявку, пришло обычное смс "заявка принята, ждите подтверждение в течение 2-3 рабочих дней" - я думал, до выходных точно пройдет проводка по счету и активируется рассрочка - но оказывается, сборка заказа с использованием птичьей почты до недели может занимать... наверное, малиновки не так хорошо ориентируются в пространстве, как голубив общем, раньше след. понедельника сказали не ждать, а сумма покупки, соответственно, висит в блоке... придет ли активация рассрочки после отгрузки и проведения покупки по счету на следующей неделе, если РД на эти выходные попадает?