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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:04
Увидел новость, что теперь через терминалы привата можно пополнять альфакарты без комиссии. Это значит, что и валюту тоже? они ведь ее принимают
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:10
принимают.
но валюбой можно пополнять тока родные карты примата - более того тока при наличии карты (по номеру нельзя)
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