|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:04
Увидел новость, что теперь через терминалы привата можно пополнять альфакарты без комиссии. Это значит, что и валюту тоже? они ведь ее принимают
-
motosmile
-
-
- Повідомлень: 497
- З нами з: 14.02.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:10
motosmile написав:
Увидел новость, что теперь через терминалы привата можно пополнять альфакарты без комиссии. Это значит, что и валюту тоже? они ведь ее принимают
принимают.
но валюбой можно пополнять тока родные карты примата - более того тока при наличии карты (по номеру нельзя)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37711
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6009 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:17
Aps написав: Menwyy написав:
А если это ЭКО?)
Принцип тот же.
Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%.
-
Menwyy
-
-
- Повідомлень: 1012
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|43452
|5254903
|
|
|777
|109118
|
П'ят 02 жов, 2020 23:38
anis
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18680
|2621246
|
П'ят 02 жов, 2020 23:35
anis
|