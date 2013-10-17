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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8994899589968997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:04

Увидел новость, что теперь через терминалы привата можно пополнять альфакарты без комиссии. Это значит, что и валюту тоже? они ведь ее принимают
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:10

  motosmile написав:Увидел новость, что теперь через терминалы привата можно пополнять альфакарты без комиссии. Это значит, что и валюту тоже? они ведь ее принимают


принимают.
но валюбой можно пополнять тока родные карты примата - более того тока при наличии карты (по номеру нельзя)
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:17

Re: Альфа-Банк

Aps написав:
  Menwyy написав:А если это ЭКО?)

Принцип тот же.
Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:02

Re: Альфа-Банк

Menwyy написав:
Aps написав:
  Menwyy написав:А если это ЭКО?)

Принцип тот же.
Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%.


Речь же шла об принципах активации рассрочки на траты сделанные перед РД. Он одинаков. Последствия же да могут зависить от типа карты.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:28

  Menwyy написав:
Aps написав:
  Menwyy написав:А если это ЭКО?)

Принцип тот же.
Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%.


это предположение, поскольку ЭКО не пользуюсь.
как я писал выше, если рассрочка не активировалась, значит не прошла проводка. если не прошла проводка, то эта оплата не попадет в расчетный период, и соответственно не будет 3,5% комиссии. у меня те проводки на Максимум, которые не провелись, не попали в расчетный период.
Shaman
 
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