|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:04
Увидел новость, что теперь через терминалы привата можно пополнять альфакарты без комиссии. Это значит, что и валюту тоже? они ведь ее принимают
-
motosmile
-
-
- Повідомлень: 497
- З нами з: 14.02.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:10
motosmile написав:
Увидел новость, что теперь через терминалы привата можно пополнять альфакарты без комиссии. Это значит, что и валюту тоже? они ведь ее принимают
принимают.
но валюбой можно пополнять тока родные карты примата - более того тока при наличии карты (по номеру нельзя)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37711
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6011 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:17
Aps написав: Menwyy написав:
А если это ЭКО?)
Принцип тот же.
Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%.
-
Menwyy
-
-
- Повідомлень: 1014
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:02
Menwyy написав: Aps написав: Menwyy написав:
А если это ЭКО?)
Принцип тот же.
Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%.
Речь же шла об принципах активации рассрочки на траты сделанные перед РД. Он одинаков. Последствия же да могут зависить от типа карты.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3305
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 11:28
Menwyy написав: Aps написав: Menwyy написав:
А если это ЭКО?)
Принцип тот же.
Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%.
это предположение, поскольку ЭКО не пользуюсь.
как я писал выше, если рассрочка не активировалась, значит не прошла проводка. если не прошла проводка, то эта оплата не попадет в расчетный период, и соответственно не будет 3,5% комиссии. у меня те проводки на Максимум, которые не провелись, не попали в расчетный период.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 509
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:01
Shaman написав: Menwyy написав:
Aps написав: Принцип тот же.
Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%.
это предположение, поскольку ЭКО не пользуюсь.
как я писал выше, если рассрочка не активировалась, значит не прошла проводка. если не прошла проводка, то эта оплата не попадет в расчетный период, и соответственно не будет 3,5% комиссии. у меня те проводки на Максимум, которые не провелись, не попали в расчетный период.
Для Справки.
Рассрочка активируется в то время, в которое и была совершена покупка, а проведение по счету утром, до 11:00.
Т.е. вот сделали покупку в 22:41, наконец на 2й дн. она провелась в 7:00(чаще всего именно так), а в 21:00 капнули 3.5% за РКО (для Эко или Коннекта), ну и в 22:41 таки активировалась Рассрочка... И ЧО теперь? Я не проверял
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32517
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2590 раз.
- Подякували: 3808 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:11
clientage написав:
И ЧО теперь?
И теперь будет полный швах. Я тоже не проверял, но по заверениям оф-преда в таком случае задолженность все равно надо будет загасить до ближайшей РД. А рассрочка получается останется как бы висеть... То есть гасить ее повторно конечно не нуна будет, но и смысла в ней не будет никакого от слова "совсем"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4962
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 1130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|43472
|5258066
|
|
|783
|109494
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18680
|2621753
|
П'ят 02 жов, 2020 23:35
anis
|