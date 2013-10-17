Додано: Суб 03 жов, 2020 13:01

Shaman написав: Menwyy написав: Aps написав: Принцип тот же. Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%. Ну как же, если рассрочкаа не успеет активироваться - влет на 3,5%.



это предположение, поскольку ЭКО не пользуюсь.

как я писал выше, если рассрочка не активировалась, значит не прошла проводка. если не прошла проводка, то эта оплата не попадет в расчетный период, и соответственно не будет 3,5% комиссии. у меня те проводки на Максимум, которые не провелись, не попали в расчетный период. это предположение, поскольку ЭКО не пользуюсь.как я писал выше, если рассрочка не активировалась, значит не прошла проводка. если не прошла проводка, то эта оплата не попадет в расчетный период, и соответственно не будет 3,5% комиссии. у меня те проводки на Максимум, которые не провелись, не попали в расчетный период.

Для Справки.Рассрочка активируется в то время, в которое и была совершена покупка, а проведение по счету утром, до 11:00.Т.е. вот сделали покупку в 22:41, наконец на 2й дн. она провелась в 7:00(чаще всего именно так), а в 21:00 капнули 3.5% за РКО (для Эко или Коннекта), ну и в 22:41 таки активировалась Рассрочка... И ЧО теперь? Я не проверял