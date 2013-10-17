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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8995899689978998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 16:48

  clientage написав:
  Shaman написав:
  Menwyy написав:Ну как же, если рассрочка не успеет активироваться - влет на 3,5%.


это предположение, поскольку ЭКО не пользуюсь.
как я писал выше, если рассрочка не активировалась, значит не прошла проводка. если не прошла проводка, то эта оплата не попадет в расчетный период, и соответственно не будет 3,5% комиссии. у меня те проводки на Максимум, которые не провелись, не попали в расчетный период.

Для Справки.
Рассрочка активируется в то время, в которое и была совершена покупка, а проведение по счету утром, до 11:00.
Т.е. вот сделали покупку в 22:41, наконец на 2й дн. она провелась в 7:00(чаще всего именно так), а в 21:00 капнули 3.5% за РКО (для Эко или Коннекта), ну и в 22:41 таки активировалась Рассрочка... И ЧО теперь? Я не проверял :wink:


я посмотрел - у меня СМС об активации приходит во время, когда я подал заявку, а не совершил покупку. значит при покупке в 22.41 заявку надо сделать на след день)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:54

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:я посмотрел - у меня СМС об активации приходит во время, когда я подал заявку, а не совершил покупку. значит при покупке в 22.41 заявку надо сделать на след день)))
ну даа, тарапицца не нуна... или наоборот :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 8995899689978998
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