Menwyy написав:Ну как же, если рассрочка не успеет активироваться - влет на 3,5%.
это предположение, поскольку ЭКО не пользуюсь. как я писал выше, если рассрочка не активировалась, значит не прошла проводка. если не прошла проводка, то эта оплата не попадет в расчетный период, и соответственно не будет 3,5% комиссии. у меня те проводки на Максимум, которые не провелись, не попали в расчетный период.
Для Справки. Рассрочка активируется в то время, в которое и была совершена покупка, а проведение по счету утром, до 11:00. Т.е. вот сделали покупку в 22:41, наконец на 2й дн. она провелась в 7:00(чаще всего именно так), а в 21:00 капнули 3.5% за РКО (для Эко или Коннекта), ну и в 22:41 таки активировалась Рассрочка... И ЧО теперь? Я не проверял
я посмотрел - у меня СМС об активации приходит во время, когда я подал заявку, а не совершил покупку. значит при покупке в 22.41 заявку надо сделать на след день)))
clientage написав:Для Справки. Рассрочка активируется в то время, в которое и была совершена покупка, а проведение по счету утром, до 11:00. Т.е. вот сделали покупку в 22:41, наконец на 2й дн. она провелась в 7:00(чаще всего именно так), а в 21:00 капнули 3.5% за РКО (для Эко или Коннекта), ну и в 22:41 таки активировалась Рассрочка... И ЧО теперь? Я не проверял
У моего папы 1 раз была именно такая ситуация, действительно был влет на 3,5% комиссии и рассрочка оформлена уже после влета. Самая лучшая офпред на форуме на первый раз компенсировала комиссию, но попросила больше так не делать! За три года пользования кредитками у меня ни разу не получилось воспроизвести эту ситуацию, хотя я не заморачиваюсь и плачу любой кредиткой когда угодно и в РД проверяю проводки.
я для себя завел правило не делать покупки вечером если есть риск проведения покупки в РД. тогда влета не будет - рассрочка активируется до биллинга.
Shaman написав: я посмотрел - у меня СМС об активации приходит во время, когда я подал заявку, а не совершил покупку. значит при покупке в 22.41 заявку надо сделать на след день)))
раньше было по времени покупки. сейчас проверил несколько своих рассрочек - действительно смс про активацию приходит во время когда приходило смс про принятие заявки на рассрочку.
Если не в курсе кто и у кого глючит Alfa-mobile: "О ситуации мы знаем. Исправление ситуации ожидаем в ближайшее время. Мы принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса и предотвращения подобных ситуаций на будущее. Приносим извинения за причиненные неудобства" (с). Задолбали улучшатели сервиса!
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Есть клиент Альфа-банка, у него 3 продукта: - пакет Ультра - депозит Ощадний - кредитка Эко-Максимум Ультру получил, когда мог выполнять требование бесплатности по депозиту. Теперь не выполняет, один раз уже побрили на двадцатку, дальше не имеет желания быть спонсором, ну и яйца по одной штуке тоже соответственно покупать не хочет)
Если закрыть пакет Ультру, то Ощадний останется? Его можно будет по ибану пополнить другому клиенту Альфы?