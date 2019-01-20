Додано: Нед 04 жов, 2020 12:10

Если не в курсе кто и у кого глючит Alfa-mobile: "О ситуации мы знаем. Исправление ситуации ожидаем в ближайшее время. Мы принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса и предотвращения подобных ситуаций на будущее. Приносим извинения за причиненные неудобства" (с).

Задолбали улучшатели сервиса!

"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.