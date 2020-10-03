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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8996899789988999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:52

Re: Альфа-Банк

  romanauscas написав:Ультру получил, когда мог выполнять требование бесплатности по депозиту.
Теперь не выполняет, один раз уже побрили на двадцатку

Если депо похудел не сильно, можете перевыпустить ультру на вайт. там порог бесплатности на 20к меньше
Kalgan
 
Повідомлень: 526
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:37

Re: Альфа-Банк

  romanauscas написав:Теперь не выполняет, один раз уже побрили на двадцатку, дальше не имеет желания быть спонсором, ну и яйца по одной штуке тоже соответственно покупать не хочет)

Закрити карту.
Можна відкрити поточний і пуляти безнал в правильний банк...можна в Мій банк.
Або на ощадний і чекати 2 тижні щоб нал без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34645
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
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  #<1 ... 8996899789988999
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