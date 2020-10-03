Если депо похудел не сильно, можете перевыпустить ультру на вайт. там порог бесплатности на 20к меньше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 19:52
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 04 жов, 2020 20:37
Re: Альфа-Банк
Закрити карту.
Можна відкрити поточний і пуляти безнал в правильний банк...можна в Мій банк.
Або на ощадний і чекати 2 тижні щоб нал без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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