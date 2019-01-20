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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8997899889999000>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:02

ситуация

Есть клиент Альфа-банка, у него 3 продукта:
- пакет Ультра
- депозит Ощадний
- кредитка Эко-Максимум
Ультру получил, когда мог выполнять требование бесплатности по депозиту.
Теперь не выполняет, один раз уже побрили на двадцатку, дальше не имеет желания быть спонсором, ну и яйца по одной штуке тоже соответственно покупать не хочет)

Если закрыть пакет Ультру, то Ощадний останется?
Его можно будет по ибану пополнить другому клиенту Альфы?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:52

Re: Альфа-Банк

  romanauscas написав:Ультру получил, когда мог выполнять требование бесплатности по депозиту.
Теперь не выполняет, один раз уже побрили на двадцатку

Если депо похудел не сильно, можете перевыпустить ультру на вайт. там порог бесплатности на 20к меньше
Kalgan
 
Повідомлень: 526
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:37

Re: Альфа-Банк

  romanauscas написав:Теперь не выполняет, один раз уже побрили на двадцатку, дальше не имеет желания быть спонсором, ну и яйца по одной штуке тоже соответственно покупать не хочет)

Закрити карту.
Можна відкрити поточний і пуляти безнал в правильний банк...можна в Мій банк.
Або на ощадний і чекати 2 тижні щоб нал без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 07:41

  kostya77 написав:
  ol_zy написав:Сумма вернулась на счет, спс.


оперативно ) а мне ничего не вернулось, хотя сумма относительно копеечная :(

Добры день. Средства возвращены.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:00

  b555 написав:Добрый день,
1. карта альфа тревел
2. прошло более трех дней после списания платежа, по поддержке платеж СПИСАН.
3. но баллами путешественника погасить платеж нельзя
что делать?

Добрый день.
Возвращение покупок можно осуществить в категории «Travel»:
1. Аренда авто: с 3351 по 3398, с 3400 по 3410, с 3412 по 3423, с 3425 по 3439, 3441,7512, 7513, 7519
2. Аренда лодок, яхт: 4457
3. Аренда жилья - гостиницы, мотели, курорты: с 3501 по 3799, 7011, 6513
4. Ж/д билеты: 4112, 4111
5. Авиабилеты: с 3000 по 3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511
6. Круизные линии / лайнеры: 4411
7. Автобусные билеты (в т.ч. автобусы и пассажирские перевозки): 4131, 4789
8. Туристические агентства и организаторы экскурсий: 4722.
Минимальная сумма покупки, возможной к возврату = 250 грн. (310,56 баллов путешественника).
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:45

банкомат

Alfa_Bank, по адресу г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 56 уже 4й день не работает банкомат.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:47

  Sergion написав:Alfa_Bank, по адресу г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 56 уже 4й день не работает банкомат.

Добрый день. Смотрим. Спасибо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:54

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, у банка есть планы на подключение к Дия для приема цифрового шаринга документов?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:11

  MASolomko написав:Alfa_Bank, у банка есть планы на подключение к Дия для приема цифрового шаринга документов?

Добрый день. Уточняю.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:38

С Альфой не соскучишься:
1. Снова, судя по всему, карта активировалась, но пин-код не прописался. Пришло смс: "Твоя кредитка "Максимум готівка" вже зачекалась. Встанови PIN...". Карта Red Cash, если что, причем тут Максимум готівка. Ещё раз сделал пин.
2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?
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Striker
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