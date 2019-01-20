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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:49
Striker написав:
2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?
Добрый день. Это одобренное предложение по выдаче кредита, без заполнения заявки. Кнопки не убираются.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:15
Striker написав:
Снова, судя по всему, карта активировалась, но пин-код не прописался.
А как устанавливали ПИН и прописывали его на карту?
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