RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8997899889999000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:49

  Striker написав:2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?

Добрый день. Это одобренное предложение по выдаче кредита, без заполнения заявки. Кнопки не убираются.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9456
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:15

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Снова, судя по всему, карта активировалась, но пин-код не прописался.
А как устанавливали ПИН и прописывали его на карту?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 08.03.18
Подякував: 234 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8997899889999000
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, lel, magnet, MASolomko, ramzes4, stadtisch і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 14, 15, 16
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
152 261991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 11:23
clientage
Юнекс Банк 1 ... 229, 230, 231
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2305 64195
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 10:40
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4351, 4352, 4353
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43527 5267175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 10:18
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (153)
05.10.2020 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.