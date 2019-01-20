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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8997899889999000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:49

  Striker написав:2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?

Добрый день. Это одобренное предложение по выдаче кредита, без заполнения заявки. Кнопки не убираются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:15

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Снова, судя по всему, карта активировалась, но пин-код не прописался.
А как устанавливали ПИН и прописывали его на карту?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:46

  MASolomko написав:А как устанавливали ПИН и прописывали его на карту?

Имел ввиду, что не прописался в системе. Активировал карту в приложении и установил пин-код, как обычно. Повторяется та же история, что недавно была с пакетной White - при снятии денег в банкомате написало "Неверный пин", после смены пин-а в приложении всё заработало. До этого приходили пару раз смс, что моя карта "зачекалась" и что нужно установить пин, уже через две недели-месяц после активации. А при активации я сразу устанавливал пин. В общем, какая-то лажа при установке пин-кода, он вроде бы сначала устанавливается, но через время нужно повторно делать эту процедуру.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:57

Re: Альфа-Банк

Striker, я после установки онлайн ПИН-кода, вставляю платёжную карту с чипом в банкомат и делаю любую операцию — ПИН записывается на чипе (офлайн ПИН). До этого момента у клиента может быть закреплено за картой два разных кода.

ps У ряда карт после их оформления и выдачи клиенту может не работать бесконтакт пока онлайн ПИН не пропишется на чипе (в целях безопасности).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:11

  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?

Добрый день. Это одобренное предложение по выдаче кредита, без заполнения заявки. Кнопки не убираются.

а если случайно нажать, отмена рассматривается?
уж очень близко расположена эта кнопка.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:48

З Уні ходять на Аллу?
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