Добрый день. Это одобренное предложение по выдаче кредита, без заполнения заявки. Кнопки не убираются.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:49
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:15
Re: Альфа-Банк
А как устанавливали ПИН и прописывали его на карту?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:46
Имел ввиду, что не прописался в системе. Активировал карту в приложении и установил пин-код, как обычно. Повторяется та же история, что недавно была с пакетной White - при снятии денег в банкомате написало "Неверный пин", после смены пин-а в приложении всё заработало. До этого приходили пару раз смс, что моя карта "зачекалась" и что нужно установить пин, уже через две недели-месяц после активации. А при активации я сразу устанавливал пин. В общем, какая-то лажа при установке пин-кода, он вроде бы сначала устанавливается, но через время нужно повторно делать эту процедуру.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:57
Re: Альфа-Банк
Striker, я после установки онлайн ПИН-кода, вставляю платёжную карту с чипом в банкомат и делаю любую операцию — ПИН записывается на чипе (офлайн ПИН). До этого момента у клиента может быть закреплено за картой два разных кода.
ps У ряда карт после их оформления и выдачи клиенту может не работать бесконтакт пока онлайн ПИН не пропишется на чипе (в целях безопасности).
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:11
а если случайно нажать, отмена рассматривается?
уж очень близко расположена эта кнопка.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:48
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