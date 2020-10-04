Додано: Пон 05 жов, 2020 11:46

MASolomko написав: А как устанавливали ПИН и прописывали его на карту? А как устанавливали ПИН и прописывали его на карту?

Имел ввиду, что не прописался в системе. Активировал карту в приложении и установил пин-код, как обычно. Повторяется та же история, что недавно была с пакетной White - при снятии денег в банкомате написало "Неверный пин", после смены пин-а в приложении всё заработало. До этого приходили пару раз смс, что моя карта "зачекалась" и что нужно установить пин, уже через две недели-месяц после активации. А при активации я сразу устанавливал пин. В общем, какая-то лажа при установке пин-кода, он вроде бы сначала устанавливается, но через время нужно повторно делать эту процедуру.