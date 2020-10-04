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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:49
Striker написав:
2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?
Добрый день. Это одобренное предложение по выдаче кредита, без заполнения заявки. Кнопки не убираются.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:15
Striker написав:
Снова, судя по всему, карта активировалась, но пин-код не прописался.
А как устанавливали ПИН и прописывали его на карту?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:46
MASolomko написав:
А как устанавливали ПИН и прописывали его на карту?
Имел ввиду, что не прописался в системе. Активировал карту в приложении и установил пин-код, как обычно. Повторяется та же история, что недавно была с пакетной White - при снятии денег в банкомате написало "Неверный пин", после смены пин-а в приложении всё заработало. До этого приходили пару раз смс, что моя карта "зачекалась" и что нужно установить пин, уже через две недели-месяц после активации. А при активации я сразу устанавливал пин. В общем, какая-то лажа при установке пин-кода, он вроде бы сначала устанавливается, но через время нужно повторно делать эту процедуру.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:57
Striker, я после установки онлайн ПИН-кода, вставляю платёжную карту с чипом в банкомат и делаю любую операцию — ПИН записывается на чипе (офлайн ПИН). До этого момента у клиента может быть закреплено за картой два разных кода.
ps У ряда карт после их оформления и выдачи клиенту может не работать бесконтакт пока онлайн ПИН не пропишется на чипе (в целях безопасности).
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:11
Alfa_Bank написав: Striker написав:
2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?
Добрый день. Это одобренное предложение по выдаче кредита, без заполнения заявки. Кнопки не убираются.
а если случайно нажать, отмена рассматривается?
уж очень близко расположена эта кнопка.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:48
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:29
Четвертый день не работает банкомат ВИДИ Автострада Toyota
г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 56
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:30
Yuri_T написав: Alfa_Bank написав: Striker написав:
2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?
Добрый день. Это одобренное предложение по выдаче кредита, без заполнения заявки. Кнопки не убираются.
а если случайно нажать, отмена рассматривается?
уж очень близко расположена эта кнопка.
Добрый день. Операция оформления подтверждается кодом из смс. Так что если случайно нажмете, без кода кредит не оформиться.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:36
k_zarapin написав:
Четвертый день не работает банкомат ВИДИ Автострада Toyota
г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 56
Добрый день. Взяла в работу. Спасибо.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:03
MASolomko написав:
Alfa_Bank, у банка есть планы на подключение к Дия для приема цифрового шаринга документов?
В планах есть. Но по срокам пока не сориентирую.
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