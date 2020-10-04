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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:09
Alfa_Bank написав:
В планах есть. Но по срокам пока не сориентирую.
Ну затягивать не стоит. monobank решил перетянуть одеяльце на себя
и забрать цифровых клиентов )
Квесторе_поверніться написав:
З Уні ходять на Аллу?
Тільки при наявності пластику Уні й підсунути його замість готівки
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