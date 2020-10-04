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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8998899990009001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:09

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В планах есть. Но по срокам пока не сориентирую.
Ну затягивать не стоит. monobank решил перетянуть одеяльце на себя и забрать цифровых клиентов )

  Квесторе_поверніться написав:З Уні ходять на Аллу?
Тільки при наявності пластику Уні й підсунути його замість готівки ;)
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MASolomko
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  #<1 ... 8998899990009001
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