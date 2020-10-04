Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:09
Alfa_Bank написав:
В планах есть. Но по срокам пока не сориентирую.
Ну затягивать не стоит.
monobank решил перетянуть одеяльце на себя
и забрать цифровых клиентов )
Квесторе_поверніться написав:
З Уні ходять на Аллу?
Тільки при наявності пластику Уні й підсунути його замість готівки
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:28
Добрый день, Альфа-банк!
В 13:22 инициировал снятие с валютного ощадного на блэк... денег на карте до сих пор не появилось... можете посмотреть и подпропихнуть при необходимости?
Спасибо
Карамболь
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:50
Карамболь написав:
Добрый день, Альфа-банк!
В 13:22 инициировал снятие с валютного ощадного на блэк... денег на карте до сих пор не появилось... можете посмотреть и подпропихнуть при необходимости?
Спасибо
Добрый день. Средства уже на карте.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:59
Alfa_Bank по выписке - да... но ни в мобайле ни в вэб версии визуально денег на карте нет...
Карамболь
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:05
Карамболь написав: Alfa_Bank
по выписке - да... но ни в мобайле и в вэб версии визуально денег на карте нет...
Баланс карты обновился. Средства не видны только в МАБ. Создала запрос на корректировку.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:20
Alfa_Bank тоже думал, что проблемы с отображением баланса... попробовал пополнить дохлый сейф... написало, что денег на счету не хватает...
Карамболь
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:43
Карамболь написав: Alfa_Bank
тоже думал, что проблемы с отображением баланса... попробовал пополнить дохлый сейф... написало, что денег на счету не хватает...
Поддержка смотрит.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:25
Alfa_Bank та я тоже смотрю... а воз и ныне там... (
Карамболь
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