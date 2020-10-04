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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8998899990009001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:09

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В планах есть. Но по срокам пока не сориентирую.
Ну затягивать не стоит. monobank решил перетянуть одеяльце на себя и забрать цифровых клиентов )

  Квесторе_поверніться написав:З Уні ходять на Аллу?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:28

Добрый день, Альфа-банк!
В 13:22 инициировал снятие с валютного ощадного на блэк... денег на карте до сих пор не появилось... можете посмотреть и подпропихнуть при необходимости? :wink: Спасибо
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:50

  Карамболь написав:Добрый день, Альфа-банк!
В 13:22 инициировал снятие с валютного ощадного на блэк... денег на карте до сих пор не появилось... можете посмотреть и подпропихнуть при необходимости? :wink: Спасибо

Добрый день. Средства уже на карте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:59

Alfa_Bank по выписке - да... но ни в мобайле ни в вэб версии визуально денег на карте нет...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:05

  Карамболь написав:Alfa_Bank по выписке - да... но ни в мобайле и в вэб версии визуально денег на карте нет...

Баланс карты обновился. Средства не видны только в МАБ. Создала запрос на корректировку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:20

Alfa_Bank тоже думал, что проблемы с отображением баланса... попробовал пополнить дохлый сейф... написало, что денег на счету не хватает...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:43

  Карамболь написав:Alfa_Bank тоже думал, что проблемы с отображением баланса... попробовал пополнить дохлый сейф... написало, что денег на счету не хватает...

Поддержка смотрит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:25

Alfa_Bank та я тоже смотрю... а воз и ныне там... (
Карамболь
 
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