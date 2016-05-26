|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:26
Re: Альфа-Банк
А якщо є вже одна Червона ?
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:38
так а нахіба тоді 2.0? Хіба щоб тільки РД рознести - так воно вже не так актуально як колись було зі звичним Максимкою, що треба було за кілька днів припиняти користування карткою щоб в РД щось зненацька не вилізло... На мій погляд якщо треба друга кредитка треба брати щось із зовсім іншою "філософією" використання. Там наприклад ЕКО, чи Тревел. Звичайно якщо є сенс у їх використанні
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:00
Ну через Чат, а лучше в Скайпе из МАБа, можно ж сменить Тариф с сохранением лимита
Лучше делать это за недельку до РД
... делайте хоть что-нибудь!
|