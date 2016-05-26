RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8999900090019002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:26

Re: Альфа-Банк

А якщо є вже одна Червона ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1137 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:38

  maxprofit написав:А якщо є вже одна Червона ?

так а нахіба тоді 2.0? Хіба щоб тільки РД рознести - так воно вже не так актуально як колись було зі звичним Максимкою, що треба було за кілька днів припиняти користування карткою щоб в РД щось зненацька не вилізло... На мій погляд якщо треба друга кредитка треба брати щось із зовсім іншою "філософією" використання. Там наприклад ЕКО, чи Тревел. Звичайно якщо є сенс у їх використанні
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 601
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:40

IMNSHO Максимум можно только на RED перевести.
Vorlon
 
Повідомлень: 9163
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:00

  Vorlon написав:IMNSHO Максимум можно только на RED перевести.

Ну через Чат, а лучше в Скайпе из МАБа, можно ж сменить Тариф с сохранением лимита
Лучше делать это за недельку до РД
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32539
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2592 раз.
Подякували: 3810 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8999900090019002
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kostya77, Oktawa, s0v7a, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 46, 47, 48
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:59
474 70378
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 20:06
Annet_
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7320 1649228
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 18:16
ukrprom2014
Юнекс Банк 1 ... 229, 230, 231
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2309 64448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 16:45
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9602)
05.10.2020 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.