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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:26
Re: Альфа-Банк
А якщо є вже одна Червона ?
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:38
так а нахіба тоді 2.0? Хіба щоб тільки РД рознести - так воно вже не так актуально як колись було зі звичним Максимкою, що треба було за кілька днів припиняти користування карткою щоб в РД щось зненацька не вилізло... На мій погляд якщо треба друга кредитка треба брати щось із зовсім іншою "філософією" використання. Там наприклад ЕКО, чи Тревел. Звичайно якщо є сенс у їх використанні
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:00
Ну через Чат, а лучше в Скайпе из МАБа, можно ж сменить Тариф с сохранением лимита
Лучше делать это за недельку до РД
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:16
clientage
За неделю можно не успеть получить карту, если это не Киев.
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:31
Re: Альфа-Банк
Почему Альфа порезала проценты на краткосрочные валютные депозиты?
Сейчас выгоднее отнести деньги в приват, чем держать здесь.
Раньше был также повышенный проценты на сумму от 8к$
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:42
Мабуть тому що "коротка" валюта не треба
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:55
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:14
Re: Альфа-Банк
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