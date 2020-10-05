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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9000900190029003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:17

Форумчани, маю намір перевести із поточного рахунку в Альфі через ІВАН на інший банк 180 000 грн. на поточний ІВАН рахунок юридичної особи. В день перераховувати до 50 000грн. і за місяць до 200 000 грн. тобто за 4 робочих дні можна бажану суму перерахувати без будь-яких комісійних та блокувань фінмоніторингу Альфи, маю намір використовувати МАБ для платежів. Чи правильно будую стратегію платежу?

Заздалегідь вдячний!!!!
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:31

  joik написав:Форумчани, маю намір перевести із поточного рахунку в Альфі через ІВАН на інший банк 180 000 грн. на поточний ІВАН рахунок юридичної особи. В день перераховувати до 50 000грн. і за місяць до 200 000 грн. тобто за 4 робочих дні можна бажану суму перерахувати без будь-яких комісійних та блокувань фінмоніторингу Альфи, маю намір використовувати МАБ для платежів. Чи правильно будую стратегію платежу?

Заздалегідь вдячний!!!!


Лимиты МАБа - 150к/операция, 250к/день, 500к/месяц. Думаю, что в приделах лимитов к вам никаких претензий быть не может
Кассандра
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Повідомлень: 1136
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  #<1 ... 9000900190029003
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