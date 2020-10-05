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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:17
Форумчани, маю намір перевести із поточного рахунку в Альфі через ІВАН на інший банк 180 000 грн. на поточний ІВАН рахунок юридичної особи. В день перераховувати до 50 000грн. і за місяць до 200 000 грн. тобто за 4 робочих дні можна бажану суму перерахувати без будь-яких комісійних та блокувань фінмоніторингу Альфи, маю намір використовувати МАБ для платежів. Чи правильно будую стратегію платежу?
Заздалегідь вдячний!!!!
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joik
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:31
joik написав:
Форумчани, маю намір перевести із поточного рахунку в Альфі через ІВАН на інший банк 180 000 грн. на поточний ІВАН рахунок юридичної особи. В день перераховувати до 50 000грн. і за місяць до 200 000 грн. тобто за 4 робочих дні можна бажану суму перерахувати без будь-яких комісійних та блокувань фінмоніторингу Альфи, маю намір використовувати МАБ для платежів. Чи правильно будую стратегію платежу?
Заздалегідь вдячний!!!!
Лимиты МАБа - 150к/операция, 250к/день, 500к/месяц. Думаю, что в приделах лимитов к вам никаких претензий быть не может
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Кассандра
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