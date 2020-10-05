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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9001900290039004>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:17

Форумчани, маю намір перевести із поточного рахунку в Альфі через ІВАН на інший банк 180 000 грн. на поточний ІВАН рахунок юридичної особи. В день перераховувати до 50 000грн. і за місяць до 200 000 грн. тобто за 4 робочих дні можна бажану суму перерахувати без будь-яких комісійних та блокувань фінмоніторингу Альфи, маю намір використовувати МАБ для платежів. Чи правильно будую стратегію платежу?

Заздалегідь вдячний!!!!
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:31

  joik написав:Форумчани, маю намір перевести із поточного рахунку в Альфі через ІВАН на інший банк 180 000 грн. на поточний ІВАН рахунок юридичної особи. В день перераховувати до 50 000грн. і за місяць до 200 000 грн. тобто за 4 робочих дні можна бажану суму перерахувати без будь-яких комісійних та блокувань фінмоніторингу Альфи, маю намір використовувати МАБ для платежів. Чи правильно будую стратегію платежу?

Заздалегідь вдячний!!!!


Лимиты МАБа - 150к/операция, 250к/день, 500к/месяц. Думаю, что в приделах лимитов к вам никаких претензий быть не может
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:10

Давно не заходив на гілку, є якісь проблеми з виплатою валюти в межах 10-20К $?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:16

  Chuprynka написав:Давно не заходив на гілку, є якісь проблеми з виплатою валюти в межах 10-20К $?

Доброго дня. Проблем немає. Але потрібне попереднє замовлення.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:48

а шо это получаеться, что депозит на 7 дней нельзя выплатить на карту если он завершился сегодня? т.е он уже какбы продлился на неделю? (хотя там горит ставка 0,01%)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:53

  uaprofi написав:а шо это получаеться, что депозит на 7 дней нельзя выплатить на карту если он завершился сегодня? т.е он уже какбы продлился на неделю? (хотя там горит ставка 0,01%)

Добрый день. Если вы не отменили пролонгацию заранее, то депозит будет продлен на новый срок.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:45

  Alfa_Bank написав:
  Chuprynka написав:Давно не заходив на гілку, є якісь проблеми з виплатою валюти в межах 10-20К $?

Доброго дня. Проблем немає. Але потрібне попереднє замовлення.


Хтось перевіряв дане твердження?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:52

Re: Альфа-Банк

Сегодня очень удивился, когда посмотрел в выписку по транзакции в иностранной валюте.
Мало того, что не брезгуют +1% брать на карман (и это при использовании коммерческого курса при конвертации) так ещё и суммы не сходятся.

Вышло, что
курс НЕ альфа = 10,70/1 BYN
курс голодной Альфы = 11,27 за 1 BYN ( с учетом комиссии)

Вам не стыдно?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23

  idealstorm написав:Сегодня очень удивился, когда посмотрел в выписку по транзакции в иностранной валюте.
Мало того, что не брезгуют +1% брать на карман (и это при использовании коммерческого курса при конвертации) так ещё и суммы не сходятся.

Вышло, что
курс НЕ альфа = 10,70/1 BYN
курс голодной Альфы = 11,27 за 1 BYN ( с учетом комиссии)

Вам не стыдно?

Добрый день. При проведении операции в валюте отличной от валюты счета, сумма блокируется по курсу на момент блокировки, а списывается по курсу на день списания. Если курс меняется, меняется и сумма. Условия конвертации описаны в ДБО п.6.10.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:28

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?
Arien
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