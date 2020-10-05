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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:17
Форумчани, маю намір перевести із поточного рахунку в Альфі через ІВАН на інший банк 180 000 грн. на поточний ІВАН рахунок юридичної особи. В день перераховувати до 50 000грн. і за місяць до 200 000 грн. тобто за 4 робочих дні можна бажану суму перерахувати без будь-яких комісійних та блокувань фінмоніторингу Альфи, маю намір використовувати МАБ для платежів. Чи правильно будую стратегію платежу?
Заздалегідь вдячний!!!!
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joik
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:31
joik написав:
Форумчани, маю намір перевести із поточного рахунку в Альфі через ІВАН на інший банк 180 000 грн. на поточний ІВАН рахунок юридичної особи. В день перераховувати до 50 000грн. і за місяць до 200 000 грн. тобто за 4 робочих дні можна бажану суму перерахувати без будь-яких комісійних та блокувань фінмоніторингу Альфи, маю намір використовувати МАБ для платежів. Чи правильно будую стратегію платежу?
Заздалегідь вдячний!!!!
Лимиты МАБа - 150к/операция, 250к/день, 500к/месяц. Думаю, что в приделах лимитов к вам никаких претензий быть не может
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Кассандра
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:10
Давно не заходив на гілку, є якісь проблеми з виплатою валюти в межах 10-20К $?
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Chuprynka
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:16
Chuprynka написав:
Давно не заходив на гілку, є якісь проблеми з виплатою валюти в межах 10-20К $?
Доброго дня. Проблем немає. Але потрібне попереднє замовлення.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:48
а шо это получаеться, что депозит на 7 дней нельзя выплатить на карту если он завершился сегодня? т.е он уже какбы продлился на неделю? (хотя там горит ставка 0,01%)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:53
uaprofi написав:
а шо это получаеться, что депозит на 7 дней нельзя выплатить на карту если он завершился сегодня? т.е он уже какбы продлился на неделю? (хотя там горит ставка 0,01%)
Добрый день. Если вы не отменили пролонгацию заранее, то депозит будет продлен на новый срок.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 15:45
Alfa_Bank написав: Chuprynka написав:
Давно не заходив на гілку, є якісь проблеми з виплатою валюти в межах 10-20К $?
Доброго дня. Проблем немає. Але потрібне попереднє замовлення.
Хтось перевіряв дане твердження?
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Chuprynka
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:52
Сегодня очень удивился, когда посмотрел в выписку по транзакции в иностранной валюте.
Мало того, что не брезгуют +1% брать на карман (и это при использовании коммерческого курса при конвертации) так ещё и суммы не сходятся.
Вышло, что
курс НЕ альфа = 10,70/1 BYN
курс голодной Альфы = 11,27 за 1 BYN ( с учетом комиссии)
Вам не стыдно?
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idealstorm
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23
idealstorm написав:
Сегодня очень удивился, когда посмотрел в выписку по транзакции в иностранной валюте.
Мало того, что не брезгуют +1% брать на карман (и это при использовании коммерческого курса при конвертации) так ещё и суммы не сходятся.
Вышло, что
курс НЕ альфа = 10,70/1 BYN
курс голодной Альфы = 11,27 за 1 BYN ( с учетом комиссии)
Вам не стыдно?
Добрый день. При проведении операции в валюте отличной от валюты счета, сумма блокируется по курсу на момент блокировки, а списывается по курсу на день списания. Если курс меняется, меняется и сумма. Условия конвертации описаны в ДБО п.6.10.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:28
Добрый вечер!
есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?
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Arien
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