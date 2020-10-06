RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9001900290039004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:30

  Arien написав:Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?

Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9468
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:00

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?

Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.

спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 901
З нами з: 09.09.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:18

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?

Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.

спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"

Выписки по закрытым счетам в банкинге не формируются.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9468
З нами з: 18.02.13
Подякував: 87 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9001900290039004
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Львів 1 ... 23, 24, 25
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 17:34
242 76737
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 03:43
Sanio
Идея Банк 1 ... 1868, 1869, 1870
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18694 2624701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 21:41
wolt450
Юнекс Банк 1 ... 230, 231, 232
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2311 64842
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 20:39
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1622)
07.10.2020 09:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.