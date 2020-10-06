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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:30
Arien написав:
Добрый вечер!
есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?
Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 18:00
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый вечер!
есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?
Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.
спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"
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Arien
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Додано: Сер 07 жов, 2020 08:18
Arien написав: Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый вечер!
есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?
Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.
спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"
Выписки по закрытым счетам в банкинге не формируются.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 9468
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 852 раз.
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