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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9001900290039004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:30

  Arien написав:Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?

Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9468
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:00

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?

Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.

спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"
Arien
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Повідомлень: 901
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:18

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?

Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.

спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"

Выписки по закрытым счетам в банкинге не формируются.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9468
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 852 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:39

ЭКО-Максимум

Доброе утро!
Вопрос к пользователям "ЭКО-Максимум": а по какой ссылке сейчас заходят в кабинет Подяки? По старой меня не пускает почему-то.

И еще: на ЭКО тоже распространяется правило бесплатных рассрочек на 6 месяцев?
Заранее большое спасибо за ответы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:42

  Искатель написав:Доброе утро!
Вопрос к пользователям "ЭКО-Максимум": а по какой ссылке сейчас заходят в кабинет Подяки? По старой меня не пускает почему-то.

И еще: на ЭКО тоже распространяется правило бесплатных рассрочек на 6 месяцев?
Заранее большое спасибо за ответы.

https://www.podyaka.eko.com.ua/site/
Да, Рассрочка на Эко -- эт спасение от РКО :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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