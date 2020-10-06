|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:30
Arien написав:
Добрый вечер!
есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?
Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9468
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:00
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый вечер!
есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?
Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.
спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 901
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:18
Arien написав: Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый вечер!
есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?
Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.
спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"
Выписки по закрытым счетам в банкинге не формируются.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9468
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:39
Доброе утро!
Вопрос к пользователям "ЭКО-Максимум": а по какой ссылке сейчас заходят в кабинет Подяки? По старой меня не пускает почему-то.
И еще: на ЭКО тоже распространяется правило бесплатных рассрочек на 6 месяцев?
Заранее большое спасибо за ответы.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4133
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 2384 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:42
https://www.podyaka.eko.com.ua/site/
Искатель написав:
Доброе утро!
Вопрос к пользователям "ЭКО-Максимум": а по какой ссылке сейчас заходят в кабинет Подяки? По старой меня не пускает почему-то.
И еще: на ЭКО тоже распространяется правило бесплатных рассрочек на 6 месяцев?
Заранее большое спасибо за ответы.
Да, Рассрочка на Эко -- эт спасение от РКО
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32554
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2592 раз.
- Подякували: 3812 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2312
|64868
|
|
|17227
|2407306
|
|
|43563
|5272405
|
|