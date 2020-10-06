Заезженный вопрос по рассрочке. Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится. Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?
2XL написав:Заезженный вопрос по рассрочке. Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится. Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?
Ничо щас вносить не нуна! Вот к 21:00 начислят первый платеж по Рассрочке, и тогда его нуна погасить ДО следующей РД. Гуляем!
2XL написав:Заезженный вопрос по рассрочке. Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится. Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?
Ничо щас вносить не нуна! Вот к 21:00 начислят первый платеж по Рассрочке, и тогда его нуна погасить ДО следующей РД. Гуляем!
Это получается первый платеж вносится почти через три месяца после покупки?
2XL написав:Заезженный вопрос по рассрочке. Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится. Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?
Ничо щас вносить не нуна! Вот к 21:00 начислят первый платеж по Рассрочке, и тогда его нуна погасить ДО следующей РД. Гуляем!
Это получается первый платеж вносится почти через три месяца после покупки?
Ага, но эт оч. постараться нуна -- подгадать с рассрочкой сразу после РД
clientage написав:[quote="5072689:2XL"]Заезженный вопрос по рассрочке. Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится. Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?
Ничо щас вносить не нуна! Вот к 21:00 начислят первый платеж по Рассрочке, и тогда его нуна погасить ДО следующей РД. Гуляем!
Это получается первый платеж вносится почти через три месяца после покупки?
Ага, но эт оч. постараться нуна -- подгадать с рассрочкой сразу после РД [/quote]Ну так, всё по свински ) Думал что и Алла свинью подкладывает (в чате консультируют что бы складывали свои рассрочки и вносили), а оказалось всё культурно. Есть задолженность красным жирным - гасим, нет - радуемся