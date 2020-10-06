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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9001900290039004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:30

  Arien написав:Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?

Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:00

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?

Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.

спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:18

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

есть ли возможность в MyAlfa найти свою старую карту и сгенерировать по ней выписку?

Добрый день. На главной странице найдите нужную карту и нажмите на кнопку "Выписка" справа.

спасибо, нет, старую
она была закрыта в июне
самое интересное, что я ее не вижу даже в разделе "Закрытые договоры"

Выписки по закрытым счетам в банкинге не формируются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:39

ЭКО-Максимум

Доброе утро!
Вопрос к пользователям "ЭКО-Максимум": а по какой ссылке сейчас заходят в кабинет Подяки? По старой меня не пускает почему-то.

И еще: на ЭКО тоже распространяется правило бесплатных рассрочек на 6 месяцев?
Заранее большое спасибо за ответы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:42

  Искатель написав:Доброе утро!
Вопрос к пользователям "ЭКО-Максимум": а по какой ссылке сейчас заходят в кабинет Подяки? По старой меня не пускает почему-то.

И еще: на ЭКО тоже распространяется правило бесплатных рассрочек на 6 месяцев?
Заранее большое спасибо за ответы.

https://www.podyaka.eko.com.ua/site/
Да, Рассрочка на Эко -- эт спасение от РКО :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:21

Re: Альфа-Банк

Заезженный вопрос по рассрочке.
Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится.
Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:27

  2XL написав:Заезженный вопрос по рассрочке.
Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится.
Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?

Ничо щас вносить не нуна!
Вот к 21:00 начислят первый платеж по Рассрочке, и тогда его нуна погасить ДО следующей РД. Гуляем! :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:33

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  2XL написав:Заезженный вопрос по рассрочке.
Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится.
Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?

Ничо щас вносить не нуна!
Вот к 21:00 начислят первый платеж по Рассрочке, и тогда его нуна погасить ДО следующей РД. Гуляем! :wink:
Это получается первый платеж вносится почти через три месяца после покупки?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:37

  2XL написав:
clientage написав:
  2XL написав:Заезженный вопрос по рассрочке.
Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится.
Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?

Ничо щас вносить не нуна!
Вот к 21:00 начислят первый платеж по Рассрочке, и тогда его нуна погасить ДО следующей РД. Гуляем! :wink:
Это получается первый платеж вносится почти через три месяца после покупки?

Ага, но эт оч. постараться нуна -- подгадать с рассрочкой сразу после РД :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:49

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  2XL написав:
clientage написав:[quote="5072689:2XL"]Заезженный вопрос по рассрочке.
Оформлена рассрочка два месяца назад. Прошла одна РД, сегодня вторая РД. Долга кроме этой рассрочки нет. Красным никакая сумма для погашения не светится.
Нужно внести платеж что бы остаться в льготном и не платить проценты. Но почему я нигде этой суммы не вижу?

Ничо щас вносить не нуна!
Вот к 21:00 начислят первый платеж по Рассрочке, и тогда его нуна погасить ДО следующей РД. Гуляем! :wink:
Это получается первый платеж вносится почти через три месяца после покупки?

Ага, но эт оч. постараться нуна -- подгадать с рассрочкой сразу после РД :)[/quote]Ну так, всё по свински )
Думал что и Алла свинью подкладывает (в чате консультируют что бы складывали свои рассрочки и вносили), а оказалось всё культурно. Есть задолженность красным жирным - гасим, нет - радуемся ;)
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