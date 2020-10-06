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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9003900490059006>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:38

Alfa_Bank
Добрый день. Какая-то ерунда с 3D secure. Пытаюсь купить билете через приложение Pegasus, после перехода на страницу 3D secure, пишет - подтверлите оплату в мобильном приложении. Думаю, может чё то поменялось и сделали как в Моно подтверждение в приложении вместо смс. Захожу в приложение - ожидаемо ничего нет. Хотя пару дней назад покупал билеты через Pegasus, оплатил без проблем картой Альфы после подтверждения с помощью смс. Сегодня в итоге тупо не могу осуществить оплату, пришлось рассчитываться картой вашего конкурента.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:40

  DjPavel написав:Alfa_Bank
Добрый день. Какая-то ерунда с 3D secure. Пытаюсь купить билете через приложение Pegasus, после перехода на страницу 3D secure, пишет - подтверлите оплату в мобильном приложении. Думаю, может чё то поменялось и сделали как в Моно подтверждение в приложении вместо смс. Захожу в приложение - ожидаемо ничего нет. Хотя пару дней назад покупал билеты через Pegasus, оплатил без проблем картой Альфы после подтверждения с помощью смс. Сегодня в итоге тупо не могу осуществить оплату, пришлось рассчитываться картой вашего конкурента.

Пару днів назад оплачував в інтернеті Альфою - так ось таки тепер підтвердження через додаток, як в моно.
Можливо в Вас стара версія додатку або Ви зловили баг)
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miltador
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:45

  miltador написав:
  DjPavel написав:Alfa_Bank
Добрый день. Какая-то ерунда с 3D secure. Пытаюсь купить билете через приложение Pegasus, после перехода на страницу 3D secure, пишет - подтверлите оплату в мобильном приложении. Думаю, может чё то поменялось и сделали как в Моно подтверждение в приложении вместо смс. Захожу в приложение - ожидаемо ничего нет. Хотя пару дней назад покупал билеты через Pegasus, оплатил без проблем картой Альфы после подтверждения с помощью смс. Сегодня в итоге тупо не могу осуществить оплату, пришлось рассчитываться картой вашего конкурента.

Пару днів назад оплачував в інтернеті Альфою - так ось таки тепер підтвердження через додаток, як в моно.
Можливо в Вас стара версія додатку або Ви зловили баг)

Последняя доступная версия. Более новую не предлагает. Хотя никаких обновлений за последнюю неделю не было. Но минус в том, что страница оплаты даже не предлагает подтвердить с помощью смс (как в Моно например).Т.е. если я нахожусь за пределами страны, мне все равно нужен интернет, чтобы подтвердить оплату, что не всегда удобно
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:49

Re: Альфа-Банк

  miltador написав:тепер підтвердження через додаток

А хто додаток не юзає?
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:01

  DjPavel написав:Alfa_Bank
Добрый день. Какая-то ерунда с 3D secure. Пытаюсь купить билете через приложение Pegasus, после перехода на страницу 3D secure, пишет - подтверлите оплату в мобильном приложении. Думаю, может чё то поменялось и сделали как в Моно подтверждение в приложении вместо смс. Захожу в приложение - ожидаемо ничего нет. Хотя пару дней назад покупал билеты через Pegasus, оплатил без проблем картой Альфы после подтверждения с помощью смс. Сегодня в итоге тупо не могу осуществить оплату, пришлось рассчитываться картой вашего конкурента.

Добрый день. В последней версии нашего приложения стало доступно подтверждение операций 3DS 2.0. Если интернет-магазин поддерживает эту технологию, вам вместо кода подтверждения придет push на телефон для подтверждения операции. Также есть возможность выбрать обычное смс в окне для подтверждения.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:03

  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:тепер підтвердження через додаток

А хто додаток не юзає?

Доброго дня. 3D Secure 2.0 підтверждення можливе лише при дотриманні декількох факторів. Встановлений мобільний додаток останньої версії обов'язковий. Клієнт має можливість обрати смс для підтвердження.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:20

Alfa_Bank
телефонирует "служба безопасности Альфа банка"-0944993552 :mrgreen:
фин номер и название банка указаны верно :(
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:32

  хуторянка написав:Alfa_Bank
телефонирует "служба безопасности Альфа банка"-0944993552 :mrgreen:
фин номер и название банка указаны верно :(

Добрый день. Указанный номер нам не принадлежит. Спасибо, что сообщили. Надеюсь, никакие данные им не озвучили?
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:44

  Искатель написав:Доброе утро!
Вопрос к пользователям "ЭКО-Максимум": а по какой ссылке сейчас заходят в кабинет Подяки? По старой меня не пускает почему-то.


Если перевыпускали карту ЭКО-Максимум, то логин автоматически через определенное время поменяется на новую карту Подяки, пароль тот же.
ВВХ - ПНХ!
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:50

Alfa_Bank Добрый день. Мне не приходили пуши, в окне подтверждения не было возможности выбрать смс. Обновить версию приложения не предлагает
DjPavel
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