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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:38
Alfa_Bank
Добрый день. Какая-то ерунда с 3D secure. Пытаюсь купить билете через приложение Pegasus, после перехода на страницу 3D secure, пишет - подтверлите оплату в мобильном приложении. Думаю, может чё то поменялось и сделали как в Моно подтверждение в приложении вместо смс. Захожу в приложение - ожидаемо ничего нет. Хотя пару дней назад покупал билеты через Pegasus, оплатил без проблем картой Альфы после подтверждения с помощью смс. Сегодня в итоге тупо не могу осуществить оплату, пришлось рассчитываться картой вашего конкурента.
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DjPavel
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Додано: Сер 07 жов, 2020 12:40
DjPavel написав:Alfa_Bank
Добрый день. Какая-то ерунда с 3D secure. Пытаюсь купить билете через приложение Pegasus, после перехода на страницу 3D secure, пишет - подтверлите оплату в мобильном приложении. Думаю, может чё то поменялось и сделали как в Моно подтверждение в приложении вместо смс. Захожу в приложение - ожидаемо ничего нет. Хотя пару дней назад покупал билеты через Pegasus, оплатил без проблем картой Альфы после подтверждения с помощью смс. Сегодня в итоге тупо не могу осуществить оплату, пришлось рассчитываться картой вашего конкурента.
Пару днів назад оплачував в інтернеті Альфою - так ось таки тепер підтвердження через додаток, як в моно.
Можливо в Вас стара версія додатку або Ви зловили баг)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
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miltador
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Додано: Сер 07 жов, 2020 12:45
miltador написав: DjPavel написав:Alfa_Bank
Добрый день. Какая-то ерунда с 3D secure. Пытаюсь купить билете через приложение Pegasus, после перехода на страницу 3D secure, пишет - подтверлите оплату в мобильном приложении. Думаю, может чё то поменялось и сделали как в Моно подтверждение в приложении вместо смс. Захожу в приложение - ожидаемо ничего нет. Хотя пару дней назад покупал билеты через Pegasus, оплатил без проблем картой Альфы после подтверждения с помощью смс. Сегодня в итоге тупо не могу осуществить оплату, пришлось рассчитываться картой вашего конкурента.
Пару днів назад оплачував в інтернеті Альфою - так ось таки тепер підтвердження через додаток, як в моно.
Можливо в Вас стара версія додатку або Ви зловили баг)
Последняя доступная версия. Более новую не предлагает. Хотя никаких обновлений за последнюю неделю не было. Но минус в том, что страница оплаты даже не предлагает подтвердить с помощью смс (как в Моно например).Т.е. если я нахожусь за пределами страны, мне все равно нужен интернет, чтобы подтвердить оплату, что не всегда удобно
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DjPavel
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Додано: Сер 07 жов, 2020 12:49
miltador написав:
тепер підтвердження через додаток
А хто додаток не юзає?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:01
DjPavel написав:Alfa_Bank
Добрый день. Какая-то ерунда с 3D secure. Пытаюсь купить билете через приложение Pegasus, после перехода на страницу 3D secure, пишет - подтверлите оплату в мобильном приложении. Думаю, может чё то поменялось и сделали как в Моно подтверждение в приложении вместо смс. Захожу в приложение - ожидаемо ничего нет. Хотя пару дней назад покупал билеты через Pegasus, оплатил без проблем картой Альфы после подтверждения с помощью смс. Сегодня в итоге тупо не могу осуществить оплату, пришлось рассчитываться картой вашего конкурента.
Добрый день. В последней версии нашего приложения стало доступно подтверждение операций 3DS 2.0. Если интернет-магазин поддерживает эту технологию, вам вместо кода подтверждения придет push на телефон для подтверждения операции. Также есть возможность выбрать обычное смс в окне для подтверждения.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:03
Квесторе_поверніться написав: miltador написав:
тепер підтвердження через додаток
А хто додаток не юзає?
Доброго дня. 3D Secure 2.0 підтверждення можливе лише при дотриманні декількох факторів. Встановлений мобільний додаток останньої версії обов'язковий. Клієнт має можливість обрати смс для підтвердження.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:20
Alfa_Bank
телефонирует "служба безопасности Альфа банка"-0944993552
фин номер и название банка указаны верно
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:32
хуторянка написав:Alfa_Bank
телефонирует "служба безопасности Альфа банка"-0944993552
фин номер и название банка указаны верно
Добрый день. Указанный номер нам не принадлежит. Спасибо, что сообщили. Надеюсь, никакие данные им не озвучили?
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:44
Искатель написав:
Доброе утро!
Вопрос к пользователям "ЭКО-Максимум": а по какой ссылке сейчас заходят в кабинет Подяки? По старой меня не пускает почему-то.
Если перевыпускали карту ЭКО-Максимум, то логин автоматически через определенное время поменяется на новую карту Подяки, пароль тот же.
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:50
Alfa_Bank Добрый день. Мне не приходили пуши, в окне подтверждения не было возможности выбрать смс. Обновить версию приложения не предлагает
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DjPavel
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