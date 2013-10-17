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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9004900590069007>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:51

Re: Альфа-Банк

Гляньте в хистори
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:53

  DjPavel написав:Alfa_Bank Добрый день. Мне не приходили пуши, в окне подтверждения не было возможности выбрать смс. Обновить версию приложения не предлагает

В следующий раз при такой ситуации, сделайте скрины оплаты пошагово, укажите детали (какой сайт, приложение, дата и время операции, с какой карты платили и т.д.), будем проверять.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:53

  clientage написав:Гляньте в хистори

Смотрел. Ничего нет
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:18

  Alfa_Bank написав:
  DjPavel написав:Alfa_Bank Добрый день. Мне не приходили пуши, в окне подтверждения не было возможности выбрать смс. Обновить версию приложения не предлагает

В следующий раз при такой ситуации, сделайте скрины оплаты пошагово, укажите детали (какой сайт, приложение, дата и время операции, с какой карты платили и т.д.), будем проверять.

Если бы ожидал, что будет подобная ситуация, то сделал бы. Подскажите, В какой версии приложения были имплементированы пуши при 3d secure? У меня версия 3.17.1. И как уже сказал, google market более свежей версии не предлагает
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:29

  DjPavel написав:
  Alfa_Bank написав:
  DjPavel написав:Alfa_Bank Добрый день. Мне не приходили пуши, в окне подтверждения не было возможности выбрать смс. Обновить версию приложения не предлагает

В следующий раз при такой ситуации, сделайте скрины оплаты пошагово, укажите детали (какой сайт, приложение, дата и время операции, с какой карты платили и т.д.), будем проверять.

Если бы ожидал, что будет подобная ситуация, то сделал бы. Подскажите, В какой версии приложения были имплементированы пуши при 3d secure? У меня версия 3.17.1. И как уже сказал, google market более свежей версии не предлагает

Версия эта. Напишите в ЛС какой картой проводили оплату, дату и сумму операции. Попробую проверить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:44

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. 3D Secure 2.0 підтверждення можливе лише при дотриманні декількох факторів. Встановлений мобільний додаток останньої версії обов'язковий. Клієнт має можливість обрати смс для підтвердження.

Ой, не лучшая идея на данном этапе.
А скажите, архив сообщений, полученных в приложении, где-то посмотреть можно?
Клик на уведомление от приложение открывает это приложение, что логично. И вот не знаю как у других, а у меня приложение Альфа-банка просто открывается, без какой-либо связи с уведомлением, на которое кликнули. Т.е. после запуска приложения - вход (отпечаток или имя-пароль), потом главный экран и всё. Что это за сообщение было, на этом этапе уже не выяснить, т.к. на нём кликнули, и из области уведомлений оно пропало.
Пока это был всяческий спам, то и не страшно, а если это будет подтверждение платежа?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:00

  M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. 3D Secure 2.0 підтверждення можливе лише при дотриманні декількох факторів. Встановлений мобільний додаток останньої версії обов'язковий. Клієнт має можливість обрати смс для підтвердження.

Ой, не лучшая идея на данном этапе.
А скажите, архив сообщений, полученных в приложении, где-то посмотреть можно?
Клик на уведомление от приложение открывает это приложение, что логично. И вот не знаю как у других, а у меня приложение Альфа-банка просто открывается, без какой-либо связи с уведомлением, на которое кликнули. Т.е. после запуска приложения - вход (отпечаток или имя-пароль), потом главный экран и всё. Что это за сообщение было, на этом этапе уже не выяснить, т.к. на нём кликнули, и из области уведомлений оно пропало.
Пока это был всяческий спам, то и не страшно, а если это будет подтверждение платежа?

Добрый день. Если это будет подтверждение платежа и вы на него кликнете, откроется окно с предложенными вариантами подтверждения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:08

  Alfa_Bank написав:Выписки по закрытым счетам в банкинге не формируются.


понятно, спасибо, как-то можно ее получить? меня полностью устроит электронный вид
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:13

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:тепер підтвердження через додаток

А хто додаток не юзає?

Доброго дня. 3D Secure 2.0 підтверждення можливе лише при дотриманні декількох факторів. Встановлений мобільний додаток останньої версії обов'язковий. Клієнт має можливість обрати смс для підтвердження.


где настроить, чтобы осталось через смс, как раньше?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:21

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:Выписки по закрытым счетам в банкинге не формируются.


понятно, спасибо, как-то можно ее получить? меня полностью устроит электронный вид

Если электронный адрес, что указывали в банке актуален, обратитесь в КЦ для заказа выписки на имейл.
Alfa_Bank
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