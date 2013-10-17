Додано: Сер 07 жов, 2020 14:44

Alfa_Bank написав: Доброго дня. 3D Secure 2.0 підтверждення можливе лише при дотриманні декількох факторів. Встановлений мобільний додаток останньої версії обов'язковий. Клієнт має можливість обрати смс для підтвердження. Доброго дня. 3D Secure 2.0 підтверждення можливе лише при дотриманні декількох факторів. Встановлений мобільний додаток останньої версії обов'язковий. Клієнт має можливість обрати смс для підтвердження.

Ой, не лучшая идея на данном этапе.А скажите, архив сообщений, полученных в приложении, где-то посмотреть можно?Клик на уведомление от приложение открывает это приложение, что логично. И вот не знаю как у других, а у меня приложение Альфа-банка просто открывается, без какой-либо связи с уведомлением, на которое кликнули. Т.е. после запуска приложения - вход (отпечаток или имя-пароль), потом главный экран и всё. Что это за сообщение было, на этом этапе уже не выяснить, т.к. на нём кликнули, и из области уведомлений оно пропало.Пока это был всяческий спам, то и не страшно, а если это будет подтверждение платежа?