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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9005900690079008>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:23

  Arien написав:где настроить, чтобы осталось через смс, как раньше?

В окне для кода подтверждения при оплате, внизу есть ссылка на отправку смс.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:24

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:Выписки по закрытым счетам в банкинге не формируются.


понятно, спасибо, как-то можно ее получить? меня полностью устроит электронный вид

Если электронный адрес, что указывали в банке актуален, обратитесь в КЦ для заказа выписки на имейл.

спасибо, да, в чате моб. app могу написать заявку?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:26

  Arien написав:спасибо, да, в чате моб. app могу написать заявку?

Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:47

Добрый день!
У меня сегодня РД. Погасился еще позавчера. Скажите, а сумма красным, которая сейчас светится - это уже то, что на будущий период, да?

Зображення
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:08

  Искатель написав:Добрый день!
У меня сегодня РД. Погасился еще позавчера. Скажите, а сумма красным, которая сейчас светится - это уже то, что на будущий период, да?

Зображення


Ёооо. Сорри. Все норм. Эт уже обновился долг на сл. период, после 21:00 ток допишется плата за 0.01%
Выдыхайте :)

Н̶е̶е̶,̶ ̶5̶2̶0̶.̶9̶5̶ ̶н̶у̶н̶а̶ ̶с̶е̶д̶н̶я̶ ̶з̶а̶г̶а̶с̶и̶т̶ь̶
̶В̶р̶е̶м̶я̶ ̶е̶с̶т̶ь̶ ̶д̶о̶ ̶1̶9̶:̶0̶0̶ ̶д̶л̶я̶ ̶С̶Э̶П̶а̶(̶и̶з̶ ̶М̶А̶б̶а̶,̶ ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶М̶о̶б̶а̶й̶л̶а̶)̶ ̶с̶ ̶П̶а̶к̶е̶т̶н̶о̶й̶ ̶н̶а̶ ̶к̶р̶е̶д̶и̶т̶к̶у̶ ̶и̶л̶и̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶а̶ ̶с̶о̶ ̶с̶б̶е̶р̶а̶
̶Б̶ы̶р̶о̶,̶ ̶а̶л̶л̶ю̶р̶ ̶т̶р̶и̶ ̶х̶р̶е̶с̶т̶а̶ ̶:̶P
Востаннє редагувалось clientage в Сер 07 жов, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:11

  clientage написав:Нее

Ерунда! Именно в РД у меня там появляется сумма к оплате в будущем периоде.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:16

  Vorlon написав:
  clientage написав:Нее

Ерунда! Именно в РД у меня там появляется сумма к оплате в будущем периоде.

Ну даа! Я в РД теперь до 21:00 не смотрю туда, шобы не психовать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:32

Друзья, всем спасибо за ответы!
Все же зря Алла так это выдает. Новичок мог бы запсиховать.

Кстати, неплохо бы в мобильном приложении выдавать не "Спасибо. Минимальный платеж внесен", а что-то типа того, что пишут у Моно в этом случае: "Вы находитесь в льготном периоде... ", ля-ля, фа-фа...
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:00

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:Нее

Ерунда! Именно в РД у меня там появляется сумма к оплате в будущем периоде.

Ну даа! Я в РД теперь до 21:00 не смотрю туда, шобы не психовать :)
Курица с горячки рекомендовала ее погасить. Уже собрался, а потом пересчитал выписку и не гасил. Что то рано появляется задолженность следующего периода.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:03

  Искатель написав:Кстати, неплохо бы в мобильном приложении выдавать не "Спасибо. Минимальный платеж внесен", а что-то типа того, что пишут у Моно в этом случае: "Вы находитесь в льготном периоде... ", ля-ля, фа-фа...

Ну у меня в мобайле так и выдает: "Поздравляем! В этом расчетном периоде у Вас нет задолженности." и "Следующий платеж будет сформирован **.10.2020"
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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