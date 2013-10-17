Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:23
Arien написав:
где настроить, чтобы осталось через смс, как раньше?
В окне для кода подтверждения при оплате, внизу есть ссылка на отправку смс.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:24
Alfa_Bank написав: Arien написав: Alfa_Bank написав:
Выписки по закрытым счетам в банкинге не формируются.
понятно, спасибо, как-то можно ее получить? меня полностью устроит электронный вид
Если электронный адрес, что указывали в банке актуален, обратитесь в КЦ для заказа выписки на имейл.
спасибо, да, в чате моб. app могу написать заявку?
Arien
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:26
Arien написав:
спасибо, да, в чате моб. app могу написать заявку?
Да.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:47
Добрый день!
У меня сегодня РД. Погасился еще позавчера. Скажите, а сумма красным, которая сейчас светится - это уже то, что на будущий период, да?
Искатель
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:08
Искатель написав:
Добрый день!
У меня сегодня РД. Погасился еще позавчера. Скажите, а сумма красным, которая сейчас светится - это уже то, что на будущий период, да?
Ёооо. Сорри. Все норм. Эт уже обновился долг на сл. период, после 21:00 ток допишется плата за 0.01%
Выдыхайте
Н̶е̶е̶,̶ ̶5̶2̶0̶.̶9̶5̶ ̶н̶у̶н̶а̶ ̶с̶е̶д̶н̶я̶ ̶з̶а̶г̶а̶с̶и̶т̶ь̶
̶В̶р̶е̶м̶я̶ ̶е̶с̶т̶ь̶ ̶д̶о̶ ̶1̶9̶:̶0̶0̶ ̶д̶л̶я̶ ̶С̶Э̶П̶а̶(̶и̶з̶ ̶М̶А̶б̶а̶,̶ ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶М̶о̶б̶а̶й̶л̶а̶)̶ ̶с̶ ̶П̶а̶к̶е̶т̶н̶о̶й̶ ̶н̶а̶ ̶к̶р̶е̶д̶и̶т̶к̶у̶ ̶и̶л̶и̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶а̶ ̶с̶о̶ ̶с̶б̶е̶р̶а̶
̶Б̶ы̶р̶о̶,̶ ̶а̶л̶л̶ю̶р̶ ̶т̶р̶и̶ ̶х̶р̶е̶с̶т̶а̶ ̶:̶P
Востаннє редагувалось
clientage
в Сер 07 жов, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:11
clientage написав:
Нее
Ерунда! Именно в РД у меня там появляется сумма к оплате в будущем периоде.
Vorlon
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:16
Vorlon написав: clientage написав:
Нее
Ерунда! Именно в РД у меня там появляется сумма к оплате в будущем периоде.
Ну даа! Я в РД теперь до 21:00 не смотрю туда, шобы не психовать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:32
Друзья, всем спасибо за ответы!
Все же зря Алла так это выдает. Новичок мог бы запсиховать. Кстати, неплохо бы в мобильном приложении выдавать не "Спасибо. Минимальный платеж внесен", а что-то типа того, что пишут у Моно в этом случае: "Вы находитесь в льготном периоде... ", ля-ля, фа-фа...
Искатель
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:00
clientage написав: Vorlon написав: clientage написав:
Нее
Ерунда! Именно в РД у меня там появляется сумма к оплате в будущем периоде.
Ну даа! Я в РД теперь до 21:00 не смотрю туда, шобы не психовать
Курица с горячки рекомендовала ее погасить. Уже собрался, а потом пересчитал выписку и не гасил. Что то рано появляется задолженность следующего периода.
lel
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:03
Искатель написав:
Кстати, неплохо бы в мобильном приложении выдавать не "Спасибо. Минимальный платеж внесен", а что-то типа того, что пишут у Моно в этом случае: "Вы находитесь в льготном периоде... ", ля-ля, фа-фа...
Ну у меня в мобайле так и выдает: "Поздравляем! В этом расчетном периоде у Вас нет задолженности." и "Следующий платеж будет сформирован **.10.2020"
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Flamingo
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