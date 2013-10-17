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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:26
Re: Альфа-Банк
Да уж, меня в прошлом месяце меня пугали, мол все "потрачено", вышел из льготного и просрочил платеж... надеюсь до ума когда-то доведут оповещения.
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:48
ну это наследие РКО для Максимки
До введения РКО такого не было
А вот РКО отменили, а наследие осталось
... делайте хоть что-нибудь!
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