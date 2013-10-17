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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:26
Re: Альфа-Банк
Да уж, меня в прошлом месяце меня пугали, мол все "потрачено", вышел из льготного и просрочил платеж... надеюсь до ума когда-то доведут оповещения.
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:48
ну это наследие РКО для Максимки
До введения РКО такого не было
А вот РКО отменили, а наследие осталось
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 07 жов, 2020 22:34
Рассрочка
Почему то не приходит СМС о рассрочке, оплатил услуги стоматологии несколько тысяч гривен в понедельник, сегодня среда а сообщение так и не пришло. Вроде все пункты соблюдены рассрочка должна быть...
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:13
Уважаемый представитель!
С моей карты в евро была списана сумма в 9 фунтов с непонятного мне сайта. Обратилась в Вашу службу поддержки, и, как водится, мне там ничем не помогли, сказав, что операция не мошенническая. Но я не знаю об этом сайте, и сумма списана без моего согласия!
Пожалуйста, помогите. Написала Вам личное сообщение.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 01:31
доброй ночи!
mobile app опять обновляли ?
один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации
переустановила пару раз - не помогает
Android v.7.1.1
вроде в отзывах заявлена та же беда еще в конце сентября
опять возник вопрос, к-рый многократно задавался: почему все-таки не продублировать отсутствующий функционал в web-версии? это прежде всего орехи, обмен валют, поддержка. Кому удобно - все равно будет продолжать пользоваться моб. версией, она не потеряет свою целевую аудиторию.
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