Уважаемый представитель! С моей карты в евро была списана сумма в 9 фунтов с непонятного мне сайта. Обратилась в Вашу службу поддержки, и, как водится, мне там ничем не помогли, сказав, что операция не мошенническая. Но я не знаю об этом сайте, и сумма списана без моего согласия! Пожалуйста, помогите. Написала Вам личное сообщение.
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доброй ночи! mobile app опять обновляли ? один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации переустановила пару раз - не помогает Android v.7.1.1
вроде в отзывах заявлена та же беда еще в конце сентября
опять возник вопрос, к-рый многократно задавался: почему все-таки не продублировать отсутствующий функционал в web-версии? это прежде всего орехи, обмен валют, поддержка. Кому удобно - все равно будет продолжать пользоваться моб. версией, она не потеряет свою целевую аудиторию.
Arien написав:доброй ночи! mobile app опять обновляли ? один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации переустановила пару раз - не помогает Android v.7.1.1
yurmkr2015 написав:Почему то не приходит СМС о рассрочке, оплатил услуги стоматологии несколько тысяч гривен в понедельник, сегодня среда а сообщение так и не пришло. Вроде все пункты соблюдены рассрочка должна быть...
Arien написав:доброй ночи! mobile app опять обновляли ? один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации переустановила пару раз - не помогает Android v.7.1.1
вроде в отзывах заявлена та же беда еще в конце сентября
опять возник вопрос, к-рый многократно задавался: почему все-таки не продублировать отсутствующий функционал в web-версии? это прежде всего орехи, обмен валют, поддержка. Кому удобно - все равно будет продолжать пользоваться моб. версией, она не потеряет свою целевую аудиторию.
Добрый день. Наблюдается проблема со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Специалисты работают над устранением. Приносим извинения за неудобства.