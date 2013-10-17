Додано: Чет 08 жов, 2020 00:13

Уважаемый представитель!

С моей карты в евро была списана сумма в 9 фунтов с непонятного мне сайта. Обратилась в Вашу службу поддержки, и, как водится, мне там ничем не помогли, сказав, что операция не мошенническая. Но я не знаю об этом сайте, и сумма списана без моего согласия!

Пожалуйста, помогите. Написала Вам личное сообщение.

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