RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9006900790089009

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:53

Alfa_Bank
После обновления "сервисов гугль плей" все заработало как положено.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1962
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:03

Кто-то пробовал получить кэшбек за оплату на zakaz.ua?
Из условий акции невозможно понять какая минимальная сумма заказа что бы получить кэшбек.
Adast
 
Повідомлень: 188
З нами з: 04.06.20
Подякував: 94 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:10

  Adast написав:Кто-то пробовал получить кэшбек за оплату на zakaz.ua?
Из условий акции невозможно понять какая минимальная сумма заказа что бы получить кэшбек.

Там же на "заказе" есть несколько разных магазинов, возможно у них разные условия.
Минимальной суммы я не встречал.
Но например из ньансов:
1. Ашан даёт заплатить на сайте только при курьерской доставке, которая тоже зачастую платно, кроме спецпредложений.
2. Метро даёт оплатить на сайте и без доставки - но там есть "плата за сбор заказа" (24грн по-моему)

Я заказал из Ашана, с бесплатной промо-доставкой, оплатил на сайте (был ликпей). И получил 50 кешью мгновенно

Сумма заказа может меняться (добавят пакеты, и возможны отклонения по весовому товару от заказа)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 08 жов, 2020 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12794
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7225 раз.
Подякували: 3378 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:11

  Striker написав:С Альфой не соскучишься:
2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?

можно - получив таки этот кредит... :twisted:
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6248
З нами з: 20.01.15
Подякував: 389 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9006900790089009
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, IDAN, MASolomko, melkh, Vorlon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1723, 1724, 1725
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17241 2408928
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 11:42
Spring
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4357, 4358, 4359
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43589 5275441
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 11:04
omb
Идея Банк 1 ... 1868, 1869, 1870
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18697 2625312
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 10:26
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20725)
08.10.2020 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.