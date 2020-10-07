Alfa_Bank
После обновления "сервисов гугль плей" все заработало как положено.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:53
Alfa_Bank
После обновления "сервисов гугль плей" все заработало как положено.
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:03
Кто-то пробовал получить кэшбек за оплату на zakaz.ua?
Из условий акции невозможно понять какая минимальная сумма заказа что бы получить кэшбек.
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:10
Там же на "заказе" есть несколько разных магазинов, возможно у них разные условия.
Минимальной суммы я не встречал.
Но например из ньансов:
1. Ашан даёт заплатить на сайте только при курьерской доставке, которая тоже зачастую платно, кроме спецпредложений.
2. Метро даёт оплатить на сайте и без доставки - но там есть "плата за сбор заказа" (24грн по-моему)
Я заказал из Ашана, с бесплатной промо-доставкой, оплатил на сайте (был ликпей). И получил 50 кешью мгновенно
Сумма заказа может меняться (добавят пакеты, и возможны отклонения по весовому товару от заказа)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 08 жов, 2020 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:11
можно - получив таки этот кредит...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 08 жов, 2020 17:49
Уважаемый представитель!
Есть ли какая-нибудь информация по моему вопросу?
Написала Вам еще одно личное сообщение, посмотрите, пожалуйста.
Спасибо.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:11
А що ж це Ви євро не на ощадному тримаєте а на карті...так не годиться.
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