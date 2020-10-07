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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9007900890099010>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:53

Alfa_Bank
После обновления "сервисов гугль плей" все заработало как положено.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:03

Кто-то пробовал получить кэшбек за оплату на zakaz.ua?
Из условий акции невозможно понять какая минимальная сумма заказа что бы получить кэшбек.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:10

  Adast написав:Кто-то пробовал получить кэшбек за оплату на zakaz.ua?
Из условий акции невозможно понять какая минимальная сумма заказа что бы получить кэшбек.

Там же на "заказе" есть несколько разных магазинов, возможно у них разные условия.
Минимальной суммы я не встречал.
Но например из ньансов:
1. Ашан даёт заплатить на сайте только при курьерской доставке, которая тоже зачастую платно, кроме спецпредложений.
2. Метро даёт оплатить на сайте и без доставки - но там есть "плата за сбор заказа" (24грн по-моему)

Я заказал из Ашана, с бесплатной промо-доставкой, оплатил на сайте (был ликпей). И получил 50 кешью мгновенно

Сумма заказа может меняться (добавят пакеты, и возможны отклонения по весовому товару от заказа)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 08 жов, 2020 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:11

  Striker написав:С Альфой не соскучишься:
2. Зачем возле пакетной White висит "Одобрен кредит" и кнопка "Получить"? Можно это как-то убрать?

можно - получив таки этот кредит... :twisted:
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:49

  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
С моей карты в евро была списана сумма в 9 фунтов с непонятного мне сайта. Обратилась в Вашу службу поддержки, и, как водится, мне там ничем не помогли, сказав, что операция не мошенническая. Но я не знаю об этом сайте, и сумма списана без моего согласия!
Пожалуйста, помогите. Написала Вам личное сообщение.


Уважаемый представитель!
Есть ли какая-нибудь информация по моему вопросу?
Написала Вам еще одно личное сообщение, посмотрите, пожалуйста.
Спасибо.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:11

  Annet_ написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
С моей карты в евро была списана сумма в 9 фунтов с непонятного мне сайта. Обратилась в Вашу службу поддержки, и, как водится, мне там ничем не помогли, сказав, что операция не мошенническая. Но я не знаю об этом сайте, и сумма списана без моего согласия!
Пожалуйста, помогите. Написала Вам личное сообщение.


Уважаемый представитель!
Есть ли какая-нибудь информация по моему вопросу?
Написала Вам еще одно личное сообщение, посмотрите, пожалуйста.
Спасибо.

А що ж це Ви євро не на ощадному тримаєте а на карті...так не годиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:11

  Вкладчик1234 написав:
  Adast написав:Кто-то пробовал получить кэшбек за оплату на zakaz.ua?
Из условий акции невозможно понять какая минимальная сумма заказа что бы получить кэшбек.

Там же на "заказе" есть несколько разных магазинов, возможно у них разные условия.
Минимальной суммы я не встречал.
Но например из ньансов:
1. Ашан даёт заплатить на сайте только при курьерской доставке, которая тоже зачастую платно, кроме спецпредложений.
2. Метро даёт оплатить на сайте и без доставки - но там есть "плата за сбор заказа" (24грн по-моему)

Я заказал из Ашана, с бесплатной промо-доставкой, оплатил на сайте (был ликпей). И получил 50 кешью мгновенно

Сумма заказа может меняться (добавят пакеты, и возможны отклонения по весовому товару от заказа)



о, спасибо за нюансы, тоже хотел недавно потестить самовывоз ))))

мои лайфхаки - 1) следить за Ашаном, у них 2 раза в месяц проскакивает фри доставка при минималке, сейчас это 700 грн, правда, иногда впечатление что дорожает на время акции лососи всякие... ну или показалось

2) на новый номер можно снова зарегить акк и получить 2 первых доставки бесплатно, но не знаю сколько раз можно так наглеть, я наглел только один раз

3) полно промокодов - от Мастеркард Бильше до просто мусорок с кодами, где тоже первая доставка (см. лайфхак номер 2) в Заказ бесплатно - удобно тратиить на Метро - остальные Фуршет, Мегамаркет и Новус или нет ассортимента или с жлобскими ценами или скидками на треш (особенно сейчас выплясывает Новус "заказывай одну, бери две", у "одной" цена почти в два раза выше чем в Ашане )), прямо как в старом анекдоте про сосику за двойную цену)
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:31

Re: Альфа-Банк

3D-SEQURE по мастеркардам у всех нормально не работает? Когда прекратится это безобразие? Сколько можно тестировать SMS-сервис?
Alfa_Bank передайте пожалуйста тестировщикам, чтобы они тестировали данный сервис с 0 до 5 часов утра, когда все люди спят.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:31

Re: Альфа-Банк

В прошлом месяце выбрала повышенную категорию-покупки в интернет магазинах с кешбеком 5 %.В результате,оплатив 2 заказа на сайте айхерб,получила кешбек 1%,как за категорию Продукты.Поддержка ответила,что начисление бонусов зависит от кода МСС торговой точки,а я думала,что ключевой момент-интернет магазин.
Востаннє редагувалось tatmech в Чет 08 жов, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
tatmech
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:45

  tatmech написав:В прошлом месяце выбрала повышенную категорию-покупки в интернет магазинах с кешбеком 5 %.В результате,оплатив 2 заказа на сайте айхерб,получила кешбек 1%,как за категорию Продукты.

Ну т.е. вы хотели сказать, шо думали шо айхерб тогрует с МСС 5399, а он торгует с МСС 5411.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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