Додано: Чет 08 жов, 2020 20:11

Вкладчик1234 написав: Adast написав: Кто-то пробовал получить кэшбек за оплату на zakaz.ua?

Из условий акции невозможно понять какая минимальная сумма заказа что бы получить кэшбек. Кто-то пробовал получить кэшбек за оплату на zakaz.ua?Из условий акции невозможно понять какая минимальная сумма заказа что бы получить кэшбек.

Там же на "заказе" есть несколько разных магазинов, возможно у них разные условия.

Минимальной суммы я не встречал.

Но например из ньансов:

1. Ашан даёт заплатить на сайте только при курьерской доставке, которая тоже зачастую платно, кроме спецпредложений.

2. Метро даёт оплатить на сайте и без доставки - но там есть "плата за сбор заказа" (24грн по-моему)



Я заказал из Ашана, с бесплатной промо-доставкой, оплатил на сайте (был ликпей). И получил 50 кешью мгновенно



Сумма заказа может меняться (добавят пакеты, и возможны отклонения по весовому товару от заказа) Там же на "заказе" есть несколько разных магазинов, возможно у них разные условия.Минимальной суммы я не встречал.Но например из ньансов:1. Ашан даёт заплатить на сайте только при курьерской доставке, которая тоже зачастую платно, кроме спецпредложений.2. Метро даёт оплатить на сайте и без доставки - но там есть "плата за сбор заказа" (24грн по-моему)Я заказал из Ашана, с бесплатной промо-доставкой, оплатил на сайте (был ликпей). И получил 50 кешью мгновенноСумма заказа может меняться (добавят пакеты, и возможны отклонения по весовому товару от заказа)

о, спасибо за нюансы, тоже хотел недавно потестить самовывоз ))))мои лайфхаки - 1) следить за Ашаном, у них 2 раза в месяц проскакивает фри доставка при минималке, сейчас это 700 грн, правда, иногда впечатление что дорожает на время акции лососи всякие... ну или показалось2) на новый номер можно снова зарегить акк и получить 2 первых доставки бесплатно, но не знаю сколько раз можно так наглеть, я наглел только один раз3) полно промокодов - от Мастеркард Бильше до просто мусорок с кодами, где тоже первая доставка (см. лайфхак номер 2) в Заказ бесплатно - удобно тратиить на Метро - остальные Фуршет, Мегамаркет и Новус или нет ассортимента или с жлобскими ценами или скидками на треш (особенно сейчас выплясывает Новус "заказывай одну, бери две", у "одной" цена почти в два раза выше чем в Ашане )), прямо как в старом анекдоте про сосику за двойную цену)