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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9007900890099010

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:50

Да,IHERB-МСС5499,а я губу раскатала-на сайте была скидка 24% + обещанный кешбек 5%.Увы,реального кешбека кот наплакал.
tatmech
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:29

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:доброй ночи!
mobile app опять обновляли :(?
один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации
переустановила пару раз - не помогает
Android v.7.1.1

вроде в отзывах заявлена та же беда еще в конце сентября

опять возник вопрос, к-рый многократно задавался: почему все-таки не продублировать отсутствующий функционал в web-версии? это прежде всего орехи, обмен валют, поддержка. Кому удобно - все равно будет продолжать пользоваться моб. версией, она не потеряет свою целевую аудиторию.

Добрый день. Наблюдается проблема со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Специалисты работают над устранением. Приносим извинения за неудобства.


спасибо, есть ли какие-то хотя бы примерные сроки?
сегодня немного поковыряла на разных версиях, но не выше 7+, сервисы тоже обновлены до последней версии, слетает, правда, через раз с извинениями :D
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:37

Альфа рекламується по смс -

Одна картка для зарплати,
інша - бо там зручний кіт,
а як щодо бонусної?
З карткою Альфа Connect Ви будете отримувати 20% від покупки будь-чого бонусами від Vodafone!
І ніяких квестів з категоріями. Замовте онлайн: www.alfabank.ua/vodafone

шото стояще?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:52

  greenozon написав:Альфа рекламується по смс -

Одна картка для зарплати,
інша - бо там зручний кіт,
а як щодо бонусної?
З карткою Альфа Connect Ви будете отримувати 20% від покупки будь-чого бонусами від Vodafone!
І ніяких квестів з категоріями. Замовте онлайн: http://www.alfabank.ua/vodafone

шото стояще?


смотрите сами
а вообще у меня веры Водафону больше нет, когда бонусы они обнулили
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:35

  greenozon написав:Альфа рекламується по смс -

Одна картка для зарплати,
інша - бо там зручний кіт,
а як щодо бонусної?
З карткою Альфа Connect Ви будете отримувати 20% від покупки будь-чого бонусами від Vodafone!
І ніяких квестів з категоріями. Замовте онлайн: http://www.alfabank.ua/vodafone

шото стояще?

Та Водафон выхолостил эти бонусы до не моХу
Поэтому шо у Цыгана, шо у Алки уже год как не аХцЫя, а пустышка
Берите лучше Эко :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 9007900890099010
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