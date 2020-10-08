Arien написав:доброй ночи! mobile app опять обновляли ? один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации переустановила пару раз - не помогает Android v.7.1.1
вроде в отзывах заявлена та же беда еще в конце сентября
опять возник вопрос, к-рый многократно задавался: почему все-таки не продублировать отсутствующий функционал в web-версии? это прежде всего орехи, обмен валют, поддержка. Кому удобно - все равно будет продолжать пользоваться моб. версией, она не потеряет свою целевую аудиторию.
Добрый день. Наблюдается проблема со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Специалисты работают над устранением. Приносим извинения за неудобства.
спасибо, есть ли какие-то хотя бы примерные сроки? сегодня немного поковыряла на разных версиях, но не выше 7+, сервисы тоже обновлены до последней версии, слетает, правда, через раз с извинениями
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шото стояще?
смотрите сами а вообще у меня веры Водафону больше нет, когда бонусы они обнулили
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шото стояще?
Та Водафон выхолостил эти бонусы до не моХу Поэтому шо у Цыгана, шо у Алки уже год как не аХцЫя, а пустышка Берите лучше Эко