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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9008900990109011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:34

  Arien написав:спасибо, есть ли какие-то хотя бы примерные сроки?
сегодня немного поковыряла на разных версиях, но не выше 7+, сервисы тоже обновлены до последней версии, слетает, правда, через раз с извинениями :D

Добрый день. Обещают на протяжении двух недель.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9482
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 852 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:37

  anikola13 написав:Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note

Добрый день. Наблюдается проблемы со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Исправление ситуации ожидаем, ориентировочно, в течение двух недель.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9482
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9008900990109011
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