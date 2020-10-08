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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:34
Arien написав:
спасибо, есть ли какие-то хотя бы примерные сроки?
сегодня немного поковыряла на разных версиях, но не выше 7+, сервисы тоже обновлены до последней версии, слетает, правда, через раз с извинениями
Добрый день. Обещают на протяжении двух недель.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:37
anikola13 написав:
Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note
Добрый день. Наблюдается проблемы со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Исправление ситуации ожидаем, ориентировочно, в течение двух недель.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9482
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
1
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Чет 08 жов, 2020 22:57
cohan
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