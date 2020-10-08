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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9008900990109011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:34

  Arien написав:спасибо, есть ли какие-то хотя бы примерные сроки?
сегодня немного поковыряла на разных версиях, но не выше 7+, сервисы тоже обновлены до последней версии, слетает, правда, через раз с извинениями :D

Добрый день. Обещают на протяжении двух недель.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9482
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Подякували: 852 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:37

  anikola13 написав:Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note

Добрый день. Наблюдается проблемы со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Исправление ситуации ожидаем, ориентировочно, в течение двух недель.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9482
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 852 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:50

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note

Добрый день. Наблюдается проблемы со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Исправление ситуации ожидаем, ориентировочно, в течение двух недель.

Скорость решения вызывает шок. Это банковское приложение и оно может не работать 2 недели. Разогнать нужно Альфа диджитал.
anikola13
 
Повідомлень: 900
З нами з: 08.02.13
Подякував: 114 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:22

anikola13
У меня работает, да и у большинства наверное тоже. Я так понял, проблема только со старыми Андроидами...
Vorlon
 
Повідомлень: 9188
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:58

Re: Альфа-Банк

Спасибо
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлень: 281
З нами з: 05.10.14
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:19

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:проблема только со старыми Андроидами...

Какие это старые, по-Вашему?
finfen
 
Повідомлень: 201
З нами з: 18.05.17
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:25

finfen
Судя по сообщениям, не выше 7.x - они, кстати, уже не поддерживаются. То есть по-хорошему такие смартфоны в утиль.
Vorlon
 
Повідомлень: 9188
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 978 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:53

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Судя по сообщениям, не выше 7.x - они, кстати, уже не поддерживаются. То есть по-хорошему такие смартфоны в утиль.

Категорически не согласен. На данный момент, Xiaomi Redmi Note 4 с андроидом 7.0 вполне себе нормальный смарт и отправлять его в утиль из-за криворукости альфовских програмистов я не собираюсь.
Kalgan
 
Повідомлень: 529
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