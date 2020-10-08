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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:34
Arien написав:
спасибо, есть ли какие-то хотя бы примерные сроки?
сегодня немного поковыряла на разных версиях, но не выше 7+, сервисы тоже обновлены до последней версии, слетает, правда, через раз с извинениями
Добрый день. Обещают на протяжении двух недель.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:37
anikola13 написав:
Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note
Добрый день. Наблюдается проблемы со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Исправление ситуации ожидаем, ориентировочно, в течение двух недель.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:50
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note
Добрый день. Наблюдается проблемы со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Исправление ситуации ожидаем, ориентировочно, в течение двух недель.
Скорость решения вызывает шок. Это банковское приложение и оно может не работать 2 недели. Разогнать нужно Альфа диджитал.
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anikola13
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:22
anikola13
У меня работает, да и у большинства наверное тоже. Я так понял, проблема только со старыми Андроидами...
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Vorlon
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:58
Спасибо
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:19
Vorlon написав:
проблема только со старыми Андроидами...
Какие это старые, по-Вашему?
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finfen
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:25
finfen
Судя по сообщениям, не выше 7.x - они, кстати, уже не поддерживаются. То есть по-хорошему такие смартфоны в утиль.
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Vorlon
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:53
Vorlon написав:
Судя по сообщениям, не выше 7.x - они, кстати, уже не поддерживаются. То есть по-хорошему такие смартфоны в утиль.
Категорически не согласен. На данный момент, Xiaomi Redmi Note 4 с андроидом 7.0 вполне себе нормальный смарт и отправлять его в утиль из-за криворукости альфовских програмистов я не собираюсь.
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